Agro Expodireto Cotrijal: indústrias trazem máquinas com tecnologias de ponta para atrair o produtor

Por Redação O Sul | 14 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Na área de irrigação, a inteligência artificial vem tornando cada vez mais eficiente o uso dos equipamento. Foto: Expodireto Cotrijal Na área de irrigação, a inteligência artificial vem tornando cada vez mais eficiente o uso dos equipamento. (Foto: Expodireto Cotrijal) Foto: Expodireto Cotrijal

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As tecnologias e inovações embarcadas nas máquinas e equipamentos agrícolas, visando altos rendimentos na produção, chamam a atenção dos visitantes na Expodireto Cotrijal 2025. Em 25 edições, a feira se consolidou como um grande palco de lançamento de novidades, tanto de maquinários quanto de componentes para esses maquinários.

Na área de irrigação, a inteligência artificial vem tornando cada vez mais eficiente o uso dos equipamentos e permite facilidades como monitorar o solo e as plantas e acionar automaticamente os sistemas. Através de sensores e algoritmos, é possível levar às plantas a quantidade exata de água, evitando o desperdício e favorecendo o melhor aproveitamento desse insumo.

Essa é uma das áreas de investimento da Focking, empresa gaúcha que tem na Expodireto um ponto focal para apresentar ao produtor as suas novidades e concretizar negócios e que vê na feira também papel importante na defesa de políticas públicas para o agro. “Aqui há oportunidades de negócios para as empresas e os produtores e se consegue levar à comunidade política maior clareza sobre as demandas do setor”, avalia George Vital da Silva, presidente da Focking.

A família Maurer, de São Pedro do Sul, cidade próxima a Santa Maria/RS, veio à feira focada na aquisição de um sistema de irrigação para a soja. Eles plantam 500 hectares com a cultura e 220 hectares de arroz e trabalham com gado de corte. “Nos últimos anos, o arroz e o gado de corte têm sido a principal fonte de renda, pois na soja foram várias frustrações consecutivas devido ao clima”, informa Jéssica Flores Maurer, que estava acompanhada do marido Eduardo e dos cunhados Leonardo e Guilherme.

Plantas daninhas

As plantas daninhas são apontadas pela pesquisa como um dos grandes desafios a ser vencido pelos produtores de grãos nas próximas safras. Além das empresas de insumos, indústrias de máquinas e equipamentos também têm investido em tecnologias que visam tornar mais eficiente o processo de controle.

Na Expodireto Cotrijal 2025, uma das tecnologias apresentadas é a pulverização seletiva de plantas daninhas. Com a integração de sensores, câmeras de alta resolução, inteligência artificial e processamento de imagens, o equipamento da SaveFarm reconhece a planta daninha e envia um sinal para aplicação do herbicida somente naquele ponto, melhorando a qualidade da aplicação. “O sistema pode ser instalado em qualquer pulverizador”, informa Davi Koefener, coordenador de pós-vendas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Agro

https://www.osul.com.br/expodireto-cotrijal-industrias-trazem-maquinas-com-tecnologias-de-ponta-para-atrair-o-produtor/

Expodireto Cotrijal: indústrias trazem máquinas com tecnologias de ponta para atrair o produtor

2025-03-14