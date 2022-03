Tecnologia Bateria do celular acaba rápido? Veja opções de carregador portátil

Por Redação O Sul | 29 de março de 2022

Acessório, também conhecido por carregador ou bateria portátil, ajuda a carregar o celular em qualquer lugar. (Foto: Reprodução)

Smartphones mais modernos têm baterias que podem durar o dia inteiro. Mas, de vez em quando, a carga pode acabar e deixar o usuário na mão. Entram em cena os powerbank (também conhecidos por baterias portáteis ou carregadores portáteis), que cabem na bolsa ou mochila e podem salvar o dia. Os acessórios ajudam a recarregar o smartphone e outros eletrônicos, como tablet, videogame portátil e até mesmo o notebook.

Confira a seguir sete modelos de baterias portáteis com recursos distintos: capacidades de até 30.000 mAH – em torno de quatro ou cinco recargas em um celular com bateria de 5.000 mAH – e até funções de carregamento sem fio.

Anker Powercore

Com capacidade de 5.000 mAH (miliampères, ou seja, quanta carga elétrica a bateria é capaz de armazenar), a Anker Powercore cabe no bolso por ter um formato menor e um design cilíndrico – com apenas uma porta USB para conectar o cabo e recarregar o smartphone. A bateria portátil era vendida por R$ 100, nas lojas on-line, na segunda quinzena de março.

Baseus 10.000 mAH

A Baseus 10.000 mAH é uma bateria externa que funciona com qualquer smartphone, mas vem com um cabo Lightning para recarregar iPhones e iPads. Tem duas saídas USB e capacidade de 10.000 mAH. Seu preço era de R$ 240 nas lojas on-line em março.

Baseus 30.000 mAH

Já a Baseus 30.000 mAH tem a maior capacidade de armazenamento de energia desta lista. O modelo de 30.000 mAH oferece carregamento rápido (15W), duas saídas USB convencionais e uma USB-C. O powerbank da Baseus era vendido por R$ 320 nas lojas da internet em março.

Com capacidade de 6.200 mAH, a Geonav Pb6200GR é um powerbank que cabe no bolso e tem duas saídas USB para conectar dispositivos. Seu preço no final de março era de R$ 100 nas lojas on-line.

Pineng Kaidi

A Pineng Kaidi é uma bateria externa com e sem fio, com capacidade de 10.000 mAH vendida por R$ 280 nas lojas on-line em março. O modelo tem duas saídas USB convencionais e uma USB-C, além de um LED indicador de capacidade de carga.

Samsung Carga Rápida Wireless

A Samsung Carga Rápida Wireless é um powerbank com 10.000 mAH de capacidade. Ele permite recarga rápida (15W) de dispositivos com fio, conectados a uma saída USB, e também de aparelhos sem fio, já que sua superfície é uma base indutora. Custava R$ 300 em março nas lojas on-line.

Xiaomi Mi 18W

O Xiaomi Mi 18W é um modelo de bateria externa com duas saídas USB e, como o nome diz, 18W de potência para recarga rápida de smartphones e outros aparelhos. Sua capacidade de carga é de 10.000 mAH. O powerbank custava R$ 200 nas lojas da internet no final de março.

