Esporte Bayern de Munique vence o Borussia e dispara na liderança do Campeonato Alemão

Por Redação O Sul | 26 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Bürki se estica mas não alcança chute de Kimmich no gol do Bayern de Munique sobre o Borussia Dortmund. (Foto: Reuters)

A expectativa era grande para o clássico desta terça-feira (26) entre Borussia Dortmund e Bayern de Munique, no Westfalenstadion. E líder e vice-líder do Campeonato Alemão atenderam ao esperado, com uma partida de alto nível. O maior símbolo disso foi o gol do volante Kimmich, de cobertura, que garantiu o triunfo do Bayern por 1 a 0. Com o resultado, o primeiro colocado da Bundesliga abriu sete pontos de vantagem para o Borussia, justamente em segundo lugar, agora faltando seis rodadas.

Destaque da partida

Quem decidiu o “Klassiker” desta terça-feira foi o volante Kimmich, com um golaço aos 42 minutos do primeiro tempo. Em um lance de rápida reação, ele viu Bürki adiantado e mandou por cima, com categoria. Em entrevista aos canais do Bayern logo após a partida, ele confessou que o time sabia que o goleiro do Borussia costumava se posicionar assim e que esse foi o “melhor gol da carreira”. Terceiro gol dele de fora da área no Campeonato Alemão – é o jogador do Bayern de Munique que mais fez gols assim nesta edição.

E os artilheiros?

Haaland e Lewandowski passaram em branco no clássico desta terça. O jogo foi pior para o atacante do Borussia Dortmund não só pela derrota. Ele se machucou no segundo tempo e precisou ser substituído. Já o goleador do Bayern de Munique pelo menos acertou a trave uma vez. Eles foram os principais finalizadores, cada um com cinco chutes. Lewandowski lidera a artilharia do Campeonato Alemão, com 27 gols, enquanto Haaland tem 24.

Próximos jogos

Com a vitória fora de casa, o Bayern de Munique segue invicto em jogos oficiais neste ano, com 12 vitórias e um empate. Seus próximos compromissos pelo Campeonato Alemão são contra: Fortuna Düsseldorf, Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach, Werder Bremen, Freiburg e Wolfsburg. Já o Borussia Dortmund terá pela frente nas seis rodadas que faltam da Bundesliga o Paderborn, Hertha Berlin, Fortuna Düsseldorf, Mainz, RB Leipzig e Hoffenheim. Sete pontos separam o líder do vice-líder.

Primeiro tempo

A expectativa em relação ao “Klassiker” foi justificada pelos 45 minutos iniciais do jogo. O primeiro tempo foi eletrizante, de muita intensidade com e sem a bola, além de chances claras para ambos os lados. O Borussia Dortmund começou melhor, mas o Bayern de Munique começou a se impor a partir dos 15-20 minutos. Houve alternâncias no controle do jogo. Minutos antes da ida para os vestiários, Kimmich marcou um golaço de cobertura.

Segundo tempo

O técnico Lucien Favre lançou Emre Can e Jadon Sancho logo na volta do intervalo, mas as substituições não surtiram efeito imediato. Além disso, o treinador do Borussia Dortmund precisou sacar Haaland, machucado. Por outro lado, o Bayern de Munique criou menos oportunidades de gol, sem deixar cair o ritmo na hora da defesa. Lewandowski teve a melhor chance e acertou a bola na trave. O Borussia insistiu de várias formas, povoou o campo de ataque, mas não conseguiu o empate.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Esporte