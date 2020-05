Esporte Neymar lança atividades gratuitas para crianças em plataforma digital

Por Redação O Sul | 26 de Maio de 2020

A biblioteca completa da Neymar Jr. Comics tem mais de 225 quadrinhos. (Foto: Reprodução)

Apoiando as recomendações do #FiqueEmCasa durante a pandemia global do novo coronavírus, a produtora independente de quadrinhos e graphic novels (histórias gráficas) Fan The Flame Concepts LLC anunciou que a Neymar Jr. Comics lançou mais páginas de conteúdo gratuito de atividades para crianças.

“É importante que as crianças tenham o que fazer, com atividades bacanas e que continuem respeitando o distanciamento social. Estou muito feliz por ter a equipe da Neymar Jr. Comics oferecendo todas essas atividades e oportunidades”, disse Neymar, craque do Paris Saint-Germain e da Seleção Brasileira.

Disponíveis para download no site Neymar Jr. Comics ou no Facebook, as páginas incluem novos painéis de cenas em quadrinhos para colorir, quebra-cabeças de busca de palavras e jogos de objetos escondidos. Além disso, alguns dos artistas de quadrinhos publicarão aulas de desenho, que se chamarão Master Class, no perfil Neymar Jr Comics no YouTube.

O primeiro episódio contou com o artista Fernando “Fero” Peniche, que demonstrou como desenhar um dos personagens de Teenage Mutant Ninja Turtles. Além disso, também será criado o Neymar Jr. Comics Classroom, que contará com aulas de criação de quadrinhos. Elas começarão a ser transmitidas através da plataforma do Facebook Live no dia 27 de maio.

A biblioteca completa da Neymar Jr. Comics tem mais de 225 quadrinhos e permanece disponível gratuitamente na plataforma de quadrinhos digitais Fan The Flame. Elas podem ser acessadas via aplicativo ou através do site oficial em seis idiomas (inglês, castelhano e espanhol latino-americano, português, francês e italiano). Desta forma, o número total de conteúdo é maior do que os 1.300 episódios disponíveis gratuitamente.

Com histórias inspiradas na vida de Neymar, que conta com mais de 3,1 milhões de fãs, os quadrinhos são desenvolvidos pelo autor e criador de best-seller do New York Times, Jason M. Burns. A Neymar Jr. Comics oferece títulos de super-heróis e ficção científica, bem como títulos criados para leitores mais jovens e que são mais focados em assuntos como geografia, história, ciência e o valor da amizade.

