Esporte Eduardo Coudet prioriza questões técnicas na abertura da quarta semana de treinos no Inter

Por Redação O Sul | 26 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Os jogadores e comissão técnica seguem os trabalhos nesta quarta (27), também no turno da manhã. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Esta terça-feira (26) foi mais um dia de atividades no CT Parque Gigante. No trabalho realizado no turno da manhã, o técnico Eduardo Coudet deu atenção para a atividades técnicas com os grupos de jogadores, com troca de passes, finalizações e posse de bola.

Depois da abertura da semana com trabalhos físicos, os jogadores, divididos em grupos, passaram por diversas estações de exercícios. Começando, por atividades de troca de passes e lançamentos. Posteriormente, os atletas realizaram treinos de posse de bola e finalizações no gramado.

Enquanto aguarda pela definição oficial de retorno do futebol, os jogadores e comissão técnica seguem os trabalhos nesta quarta-feira (27), também no turno da manhã.

Manutenção do elenco

Com o momento de suspensão e a indefinição quanto à volta do futebol, o Inter tem adotado a estratégia pela renovação de contratos do atual elenco. Neste início de semana, o clube anunciou um “pacotão” de ampliação de vínculos, garantindo a permanência de nomes como Rodrigo Lindoso, Thiago Galhardo e Uendel até 2021. O diretor executivo de futebol do clube Rodrigo Caetano explicou as medidas de prorrogações adotadas.

“Seguindo nossa filosofia de proteção e manutenção do elenco atual , em relação a toda essa questão da Covid e a indefinição do calendário, o Inter vem adotando a estratégia de estender o vínculo dos atletas que encerram contrato em dezembro de 2020. Por conta disso, alguns jogadores já tinham uma renovação automática e estamos antecipando isso sem qualquer tipo de impacto no nosso fluxo de caixa”, declarou Caetano.

Quanto aos casos de Rodrigo Lindoso e Thiago Galhardo, o diretor executivo explicou que os atletas já tinha previsto um renovação automática em caso do atingimento de metas, a medida apenas antecipou o período de prorrogação.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Esporte