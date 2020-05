Esporte O Grêmio prepara para esta quarta a reabertura da sua loja oficial na Arena

Por Redação O Sul | 26 de Maio de 2020

Reinício dos trabalhos ocorre a partir desta quarta (27), com restrições. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O Grêmio anunciou a reabertura da GrêmioMania Megastore, na Arena. A volta às atividades está marcada a partir desta quarta-feira (27), a partir da liberação do comércio pelo novo decreto da prefeitura de Porto Alegre.

Antes de reabrir para o público, o local passou por processo de higienização completo, seguindo os parâmetros sanitários necessários para a preservação contra a Covid-19.

O procedimento, que obedecem às normas da Secretaria do Estado do Meio Ambiente e da Vigilância Sanitária, foi dividido em duas etapas. Após análise do ambiente, primeiro foi realizada a sanitização, que consistiu na aplicação de jatos de solução desinfetante em maçanetas, corrimões, marcos de portas e janelas, interruptores, móveis, assentos, torneiras, pias e louças sanitárias. Logo em seguida, foi feita a varredura por meio de desinfecção com nebulizador elétrico em paredes, pisos e ralos, de todas as áreas de circulação, incluindo os provadores de roupas. Para a execução do trabalho, foram aplicados produtos com ação biocida, contra bactérias e vírus, além de antisséptico químico para impedir a proliferação de microrganismos nocivos à saúde.

Como será o funcionamento

Respeitando as determinações das autoridades públicas, a loja física terá ocupação máxima de 50% de sua área e obrigatoriedade no uso das máscaras de proteção. Além disso, a Megastore terá expediente especial de atendimento ao público, com funcionamento de segunda a sábado em horário reduzido, das 11h às 17h. Medidas adicionais, como o aumento da distância entre os caixas e na área de circulação no interior do estabelecimento, a fim de facilitar a movimentação dos clientes, também serão priorizadas.

Take away

Em contribuição aos cuidados necessários durante o período da pandemia, no sentido de evitar aglomerações, a GrêmioMania da Arena reforça o serviço de take away. Qualquer compra na loja virtual (www.gremiomania.com.br) tem a opção de retirada do produto na própria Megastore.

