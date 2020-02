Acontece “Beach Club” sobre as águas é lançado com ineditismo

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2020

Lancha esportiva de 46 pés é projetado para as melhores experiências ao ar livre. Amplo cockpit com espaços para lazer e relaxamento, além de plataforma retrátil para banhos de mar e área gourmet. Foto: Divulgação Armatti Yachts Foto: Divulgação Armatti Yachts

Mais um modelo de lancha premium que promete conquistar o mercado brasileiro e internacional. A Armatti 460 é lançamento da brasileira Armatti Yachts, conhecida pelas suas embarcações com design elegante e superesportivo. Essa novidade pode ser comparada a um verdadeiro “Beach Club” sobre as águas. Tem projeto arquitetônico que privilegia a integração de áreas externas como a praça de popa e o espaço gourmet, modernos sistemas de ancoragem e navegação e excelente desempenho e consumo, sem falar no inconfundível design elegante e superesportivo.

A embarcação tem espaço para receber até 15 pessoas. Possui 14 metros de comprimento e uma boca larga (largura) que garante volumes ampliados ao modelo, que se compara a embarcações de maior porte, além do melhor aproveitamento de espaços internos e externos.

Áreas externas privilegiadas

Nas áreas externas, a praça de popa é integrada ao espaço gourmet com pia e churrasqueira, além de grande sofá em “L” com mesa para refeições compondo uma charmosa varanda coberta com vista para o mar. Oferece ainda uma plataforma de popa que pode ser submersa para banhos de mar. Mais espaços para descanso e banhos de sol estão localizados na área frontal da embarcação (proa) com confortáveis espreguiçadeiras para banhos de sol. O modelo é oferecido em duas versões. Na opção Sport Coupé, o barco conta com o hard top, similar ao teto solar. Já no modelo Fly, a embarcação oferece flybridge, pavimento superior à área do convés com áreas de descanso e relaxamento, além do segundo posto de comando.

Elegância e conforto interno

O interior da embarcação é igualmente amplo e com finos acabamentos feitos com materiais de alto padrão em madeiras, estofamentos antimofo, tecidos náuticos, inox, pedras, vidros, entre outros, que garantem máxima durabilidade e conforto. No amplo salão principal estão ambientes de estar, jantar, cozinha e central de comando. O sofá em formato de “U”, localizado no cockpit, também merece destaque nesta lancha.

Abaixo do convés, o ambiente é formado por duas amplas suítes para pernoite. Entre elas, a cabine principal na meia nau, somente encontrada em iates de maiores dimensões, com janelas panorâmicas nos dois lados, e que ocupa toda a largura do barco. Banheiros também têm áreas privilegiadas com pé direito que chega a 1,9m.

Inovação para ancoragem

A Armatti 460 é um barco ideal para atracação em frente de condomínios fechados, canais e marinas com inexistência de vagas secas para embarcações de maior porte. É um modelo que garante a permanência em vagas molhadas por meio da opção da tecnologia IPS (Inboard Performance System). Também vem com a motorização centro-rabeta que favorece a atracação em áreas mais rasas.

Qualidade

A Armatti Yachts trouxe para o mercado náutico brasileiro um novo nível de qualidade de embarcações – com foco em inovação além das linhas inconfundíveis da marca. A Armatti Yachts, até então produzida em amplo e moderno estaleiro de 5,9 mil m², em breve contará com mais 1,5 mil metros de espaço para fabricação. Com sede em Santa Catarina, é composta por modelos entre 30 e 48 pés e está continuamente implementando novos processos na construção das embarcações e nos materiais utilizados para garantir que o seu produto possa estar sempre à frente de seu tempo.

