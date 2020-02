Acontece O Boticário abre terceira loja em novo modelo no Hiper Bourbon Shopping

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2020

Localizada no Hiper Bourbon Shopping (Av. 1º de Março, 1111), a loja é inspirada em uma botica, como aquela que deu origem à marca há 40 anos, mas com códigos contemporâneos. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

O Boticário inaugurou em Novo Hamburgo sua terceira loja no novo formato que oferece aos clientes a possibilidade de experimentação de todo portfólio da marca. Localizada no Hiper Bourbon Shopping (Av. 1º de Março, 1111), é inspirada em uma botica, como aquela que deu origem à marca há 40 anos, mas com códigos contemporâneos. A ideia da marca é que seu principal canal de vendas também conte para o consumidor as histórias mais emblemáticas do Boticário e revele a alquimia por trás do desenvolvimento dos seus produtos. A primeira loja do Rio Grande do Sul nesse formato foi inaugurada no RS no I Fashion Outlet. Novo Hamburgo ainda conta com o mesmo modelo no Bourbon Shopping NH.

“O Boticário tem a inovação no seu DNA. Somos especialistas em fazer as coisas de um jeito diferente, inovar em processos e produtos. Além de um ponto de vendas e de contato com o consumidor, queremos que nossas lojas revelem a alma do Boticário. Que elas expressem a essência característica da marca – a relação emocional com o consumidor e suas histórias. Para que cada um que passar por ela possa sair muito melhor do que quando entrou”, explica o vice-presidente de Franquias do Boticário, André Farber.

