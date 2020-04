Rio Grande do Sul Bebê com Covid-19 recebe alta de hospital em Novo Hamburgo

Por Redação O Sul | 9 de abril de 2020

O coronavírus foi transmitido ao bebê pela mãe após o parto Foto: Divulgação O coronavírus foi transmitido ao bebê pela mãe após o parto. (Foto: Reprodução) Foto: Divulgação

O Hospital Municipal de Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, anunciou nesta quinta-feira (09) que o bebê com Covid-19 que estava internado na UTI desde que nasceu, no dia 4 de março, ganhou alta nesta quinta-feira (09).

“Ele não apresenta sintomas há mais de 20 dias e está em condições plenas para a alta”, disse o pediatra Pierre Prunes. Em 15 dias, o médico reavaliará o bebê. Até lá, a criança deverá permanecer em isolamento domiciliar com a mãe e a avó.

A prefeitura do município disponibilizou uma equipe de assistência social e psicologia para acompanhar a família, além de uma nutricionista, que vai disponibilizar leite para o bebê, já que ele não está em alimentação no seio materno.

“Esta é uma vitória da vida sobre o vírus. Este bebê tem vontade de viver e isso nos emociona muito”, comemorou a prefeita Fátima Daudt.

O pediatra destaca que o caso de um bebê recém-nascido com Covid-19 é raro. No mundo, há o registro de apenas sete casos, sendo dois no Brasil. Além deste em Novo Hamburgo, há outro em São Paulo.

O bebê hamburguense foi isolado na UTI Neonatal do Hospital Municipal logo após o parto. A partir de sintomas de Covid-19 no menino, que chegou a necessitar de entubação, ele foi submetido ao teste para o coronavírus, que deu positivo. A doença foi transmitida pela mãe depois do nascimento da criança.

