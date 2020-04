Agro Ministério da Agricultura anuncia medidas para produtores rurais prejudicados pela estiagem e pandemia de Covid-19

Por Redação O Sul | 9 de abril de 2020

Entre as ações, destaca-se a renegociação dos custeios e investimentos e a abertura de linhas de crédito para produtores

O Ministério da Agricultura atendeu reivindicações da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do RS e anunciou medidas de socorro aos agricultores gaúchos que tiveram perdas com a estiagem e com a Covid-19.

Entre as ações, destaca-se a renegociação dos custeios e investimentos e a abertura de linhas de crédito para produtores, cooperativas, cerealistas e agroindústrias.

De acordo com o secretário da Agricultura, Covatti Filho, as medidas contemplam a pauta elaborada pela secretaria em conjunto com entidades do agronegócio gaúcho. “Com diagnóstico preliminar das perdas no campo e a preocupação com a situação dos produtores rurais, articulamos propostas junto ao governo federal para minimizar os efeitos da falta de chuva e, agora, fomos atendidos. É um alívio para nós, mas principalmente para o produtor”, afirmou Covatti.

