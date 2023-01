Geral “Bebê Gigante” nasce com mais de 7 quilos no interior do Amazonas

Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2023

O bebê quebrou um recorde e é considerado o maior do Amazonas. (Foto: Divulgação/Hospital Padre Colombo)

Um bebê nasceu pesando mais de 7 quilos no Hospital Padre Colombo, no município de Parintins, no interior do Amazonas, na quarta-feira (18). De acordo com os registros da unidade de saúde, Angerson Santos é o maior bebê nascido na cidade, para a surpresa da equipe e familiares da criança.

O bebê quebrou um recorde e é considerado o maior do Amazonas, segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM). A criança veio ao mundo pesando 7,328 quilos e medindo 59 centímetros.

O menino nasceu de parto cesárea, no Hospital Padre Colombo, da Diocese do município de Parintins (distante 369 quilômetros de Manaus). Segundo a SES-AM, o estado de saúde do bebê é estável e ele é considerado um recém-nascido saudável.

A mãe, Cleidiane Santos dos Santos, de 27 anos, é moradora de Parintins. Ela tem mais cinco filhos e estava em sua 40ª semana de gestação.

Cleidiane afirmou que o tamanho da criança a surpreendeu. “Eu pensei que seriam quatro quilos, mas veio sete quilos. Quero agradecer à equipe do Hospital Padre Colombo, que está me dando força e me tratando muito bem, desde quando eu entrei aqui. Se não fossem eles, eu não sei o que seria de mim. Então eu agradeço cada um”, disse.

A direção do hospital, referência em obstetrícia em Parintins e região do Baixo Amazonas, informou que a mãe deu entrada na unidade na terça-feira (17), um dia antes do parto, para consulta obstétrica com intuito de acompanhar sua gestação.

Durante o atendimento, o hospital constatou que Cleidiane estava gerando um bebê GIG (Grande para Idade Gestacional). Considerando o tempo gestacional, a equipe a encaminhou para o parto cesárea.

A obstetra Artemisia Pessoa comemora o sucesso do procedimento. “Ele está recebendo uma assistência intensiva da equipe de neonatologia, que está responsável pelos cuidados. A gente só tem alegria, satisfação e gratidão por ter dado tudo certo nesse caso, nessa situação de risco, uma situação rara que também acabou surpreendendo a gente, porque a gente estava imaginando até um bebê em torno de seis quilos, pela ultrassonografia, mas ele ainda superou essa expectativa”, contou a profissional.

O hospital lançou uma campanha para ajudar os pais de Angerson, já que eles descobriram que o enxoval comprado não vai servir na criança. As informações são do portal de notícias G1.

