Geral Bebê que nasceu com quase 6 quilos e lutava pela vida na UTI morre no interior do Acre

Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2023

Assim que nasceu, o bebê foi diagnosticado com Síndrome do Desconforto Respiratório e hipoglicemia. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O pequeno Gilbert Hiran Gabriel Bandeira, que nasceu no último dia 23 de janeiro com 5,690kg e medindo 54 centímetros de parto normal em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, morreu na manhã de sábado (25) na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Os médicos investigavam se o bebê tinha cardiopatia – uma anormalidade na estrutura ou função do coração. Ele havia apresentado piora no estado de saúde nos últimos dias.

Ao portal de notícias G1, muito abalada, a mãe Maria José Gabriel, contou que o filho morreu às 4h de sábado. Na sexta-feira (24), ela contou como o filho estava lutando pela vida.

“Meu filho tem batalhado pela vida. Teve alta um dia, fomos para casa e logo ele ficou ruim, chorando muito e voltamos para o hospital no dia seguinte e ele já voltou para a UTI. A médica que atendeu disse que o coração dele está grande. Agora, intubaram ele, porque estava com falta de ar, ficando roxo. Eu estava lá na hora, aquilo foi uma coisa terrível pra mim”, disse a mãe.

Transferência

A criança precisava passar por exames específicos e ser atendido por um especialista e seria transferida para Rio Branco. Segundo a mãe, a transferência pelo Tratamento Fora do Domicílio do Acre (TFD) estava marcada para quinta-feira (23), mas não foi possível estabilizar o quadro dele e a transferência foi adiada.

Bebê chamou atenção na cidade

Logo após o nascimento dele, a história do bebê chamou atenção na cidade de Cruzeiro do Sul.

A mãe contou que ele era o quarto filho e que foi uma gravidez de risco porque ela tem diabetes. Segundo ela, a médica que a acompanhava na gestação alertou que seria uma criança grande, mas que não imaginou que seria tanto.

Assim que nasceu, o bebê foi diagnosticado com Síndrome do Desconforto Respiratório e hipoglicemia e, por isso, precisou ficar internado na UTI.

“Aqui no hospital está todo mundo admirado com o tamanho da criança. Tive bastante dificuldade para tê-lo, ficou empacado no meu quadril, uma enfermeira disse até que nunca tinha visto algo como aquilo. Foi muita luta. Eu não esperava que seria desse tamanho, mas a médica já tinha alertado por conta da diabetes. Foi uma gravidez de alto risco, minha barriga ficou muito grande e eu cheguei a ficar internada por três vezes para poder controlar a glicose”, contou a mãe após o parto. As informações são do portal de notícias G1.

