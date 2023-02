Geral Quase 90% dos brasileiros têm mais medo de perder o celular do que a carteira

Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2023

Seguro para celular é alternativa para quem quer evitar prejuízo. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

A ocorrência de roubos e furtos cresce nas grandes cidades e um dos principais alvos dos criminosos são os celulares. Levantamento feito pelo Instituto Locomotiva mostra que 86% dos brasileiros têm mais medo de perder o aparelho do que a carteira. Com os altos preços dos smartphones e o aumento da sensação de insegurança, uma das maneiras de garantir a tranquilidade de sair com o dispositivo é a contratação do seguro.

Segundo Alberto Vargas, especialista em administração de empresas pela Universidade de Warwick, na Inglaterra, as apólices não devem ser contratadas apenas em uma data especial – como o Carnaval, por exemplo –, mas devem fazer parte do planejamento anual das pessoas. “Muitos ainda acham que os seguros são gastos desnecessários, mas eles servem para cobrir despesas inesperadas e ajudar em momentos em que o socorro é preciso”, explica.

A contratação do seguro para proteger o smartphone é uma forma de evitar preocupações. Moradora da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, Isabela Nunes resolveu recorrer a um plano de seguro para proteger seu aparelho após investir em um modelo mais caro. “Meu estilo de vida se resume basicamente em fazer tudo a pé ou com transporte público. Por isso, escolhi fazer o seguro para ficar mais tranquila.”

Isabela foi assaltada no dia 10 de fevereiro e, mesmo tendo procurado bastante sobre o seguro, surgiram algumas complicações. Apesar de não ter carência, a seguradora contratada alegou que o tempo de assinatura era recente. “No processo, eles questionaram o tempo de contrato e o tipo de assalto que eu tive. Depois de muita luta, consegui meu reembolso, mas ainda vai demorar 45 dias úteis para o valor ser depositado.” Além disso, ela alerta que é necessário ficar atento aos detalhes. “Eu não percebi na hora da assinatura, mas tinha o valor da franquia, que é quando a seguradora retira uma parte do valor segurado da apólice”, explica. Por isso, é essencial analisar todos os termos antes de contratar o seguro ideal.

Veja abaixo algumas empresas que oferecem seguro para celular:

Píer

Quando o assunto é proteção do aparelho celular, a Píer é uma das mais mencionadas nas redes sociais. O seguro não tem franquia, carência ou fidelidade e promete ser “sem surpresas e burocracia”. Os planos oferecidos cobrem roubo, furto simples e furto qualificado. O segurado não precisa apresentar nota fiscal e, segundo empresa, 9 a cada 10 pessoas recebem o pagamento em até cinco dias úteis após acionamento do seguro e envio de todos os documentos.

O valor do plano mais em conta para cobrir um aparelho top, como o Iphone 14, por exemplo, fica em R$ 92,50 mensal. Já o plano que cobre 100% do valor de um modelo seminovo, custa R$ 138,70 por mês. Para um aparelho mais simples, como o A33 5G, os pacotes variam de R$ 28 a R$ 41,90 por mês.

Vivo

Com mais de 100 milhões de clientes em todo o Brasil, o seguro de celular também é um serviço oferecido pela operadora Vivo. A partir de R$ 4,99, os planos não têm carência e a franquia pode variar, dependendo do pacote escolhido, que são três: Roubo + furto; Danos acidentais; Roubo + furto + danos acidentais.

O plano completo mensal para o Iphone 14 é de R$ 126,94, enquanto a mesma proteção para o Samsung A33 5G custa R$ 27,34.

Ciclic

A Ciclic faz parte do grupo BB Seguros e disponibiliza planos que cobrem desde quebra e problemas com líquidos até furto simples, furto qualificado e roubo. A seguradora tem carência de 30 dias e franquia de 25%, mas não tem fidelidade. O reembolso do valor pode acontecer entre 5 e 30 dias corridos.

No quesito preço, o seguro para o Iphone 14 fica em R$ 161,94 mensais, já para o A33 5G o valor é de R$ 34,57 por mês.

Porto Seguro

Apesar de não ter carência ou fidelidade, os planos oferecidos pela seguradora têm franquia de 25%. Há quatro tipos de planos: Quebra acidental; Roubo; Quebra + roubo; Quebra + roubo + furto simples.

O pacote que cobre apenas casos de roubo custa R$ 90,99 para o Iphone 14, já o plano completo fica em R$ 134,98 por mês. Os mesmos pacotes para o Samsung A33 5G variam entre R$ 23,99 e R$ 36,98.

Nubank

O quinto maior banco do Brasil em número de clientes também oferece a opção de seguro para smartphones. Os pacotes têm franquia com valores que podem variar de acordo com o modelo e cobertura escolhida. A carência é de 30 dias, mas sem fidelidade. O banco oferece três pacotes diferentes: Furto simples + furto qualificado + roubo; Danos acidentais; Furto simples + furto qualificado + roubo + danos acidentais. A seguradora garante o prazo de 30 dias para a reposição do aparelho.

O site do banco não disponibiliza cotação. Por isso, é necessário baixar o aplicativo do Nubank e seguir as orientações para saber os valores referentes ao seu celular. As informações são do jornal O Dia.

