Bélgica supera 10 mil mortes por coronavírus

30 de setembro de 2020

O país tem um balanço 117.115 casos de Covid-19

A Bélgica, um dos países europeus mais afetados pela pandemia de Covid-19, superou nesta quarta-feira (30) a marca de 10.000 mortos, anunciou o Instituto de Saúde Pública Sciensano.

Nesta quarta-feira, o instituto registrou mais 13 mortes provocadas pelo novo coronavírus, o que levou o total no país a 10.001 vítimas fatais. O país tem um balanço 117.115 casos de Covid-19.

As estatísticas belgas incluem as mortes em hospitais, casas de repouso e os óbitos suspeitos de covid-19 que não foram confirmados por um teste. A marca de 5.000 mortes foi registrada em 17 de abril, no pior momento da pandemia no país, quando durante 10 dias o número de óbitos foi superior a 250 a cada 24 horas.

Metade das mortes aconteceu nas 1.500 residências de idosos do país, muito afetadas pela pandemia.

