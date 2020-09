Política Bolsonaro troca Carla Zambelli e outros sete vice-líderes do governo na Câmara dos Deputados

Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2020

Carla Zambelli deixa a vice-liderança do governo na Câmara Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados/Divulgação Carla Zambelli deixa a vice-liderança do governo na Câmara.(Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados/Divulgação) Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados/Divulgação

O presidente Jair Bolsonaro indicou 10 novos vice-líderes do governo na Câmara dos Deputados e dispensou outros oito. As trocas estão na edição desta quarta-feira (30) do Diário Oficial da União.

Entre os que perderam o posto estão Carla Zambelli (PSL-SP) e Caroline de Toni (PSL-SC) – duas das mais ferrenhas defensoras do governo. Em suas redes sociais, as parlamentares ainda se apresentam como vice-líderes.

Já entre os novos indicados está o líder da bancada gaúcha, o deputado Giovani Cherini (PL). Agora, o Estado tem dois representantes na função – o outro posto é ocupado por Maurício Dziedricki, do PTB, que foi indicado por Bolsonaro em julho deste ano.

No mesmo mês, a deputada Bia Kicis (PSL-DF) foi surpreendida com a decisão do presidente de tirá-la da vice-liderança e admitiu que ficou sabendo da troca pela imprensa.

A decisão foi motivada pelo voto contra a aprovação do novo Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação). Dias depois, Bolsonaro foi até a casa da parlamentar, que registrou o momento nas redes sociais e afirmou: “Atenção, haters, voltou o amor, podem ficar despreocupados”.

Deixam de ser vice-líderes:

Carlos Jordy (PSL-RJ)

Coronel Armando (PSL-SC)

Guilherme Derrite (PP-SP)

Eros Biondini (PROS-MG)

Aline Sleutjes (PSL-PR)

Caroline de Toni (PSL-SC)

Carla Zambelli (PSL-SP)

Diego Garcia (PODE-PR)

Novos vice-líderes:

Luiz Lima (PSL-RJ)

Giovani Cherini (PL-RS)

Joaquim Passarinho (PSD-PA)

Capitão Alberto Neto (Republicanos -AM)

Greyce Elias (Avante-MG)

Gustinho Ribeiro (Solidariedade -SE)

Marreca Filho (Patriota-MA)

Carla Dickson (PROS-RN)

Paulo Azi (DEM-AM)

Lucio Mosquini (MDB-RO)

