Expointer Égua Belle Porcelana chega à 47ª Expointer com a missão de defender seu título na tradicional prova do Freio de Ouro

Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Final da modalidade coincidirá com o último fim de semana da exposição Foto: Maurício Vinhas Final da modalidade coincidirá com o último fim de semana da exposição. (Foto: Maurício Vinhas) Foto: Maurício Vinhas

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As tradicionais provas do Freio de Ouro da Expointer terão início nesta segunda-feira (26) com um questionamento: a égua paranaense Belle Porcelana será capaz de defender seu título e será bi-Freio de Ouro em 2024? É o que a comunidade crioulista quer ver nas finais da 43ª edição da prova, que é patrimônio cultural e uma das atrações mais esperadas da 47ª Expointer. Na edição anterior, a fêmea, montada por Daniel Teixeira, alcançou 20.751 pontos, superando a pontuação do Freio de Ouro categoria machos, Guanabara Saladero, que com Zeca Macedo, alcançou 20.628 pontos.

As provas deste ano contam com 97 animais classificados, sendo 48 machos e 49 fêmeas. Além da defesa do título, outras atrações prometem empolgar os amantes do Cavalo Crioulo, entre os dias 26 e 31 de agosto, como ginetes estreantes e o maior número de animais de fora do estado em pista, alguns deles estrangeiros. A Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC) está preparando ainda para essa edição atrações culturais que prometem agregar emoção, música e poesia às finais de uma das provas mais importantes da categoria.

As torcidas devem observar com atenção os ginetes estreantes, João Victor Casagrande e Caetano Weber de Quadros. Ambos correrão pela primeira vez a final do Freio, explica o vice-presidente de Exposições Morfológicas e Modalidades Seletivas da ABCCC, André Luiz Narciso da Rosa. Ele também destaca que quem mais deverá trocar coletes por prova será Gabriel Viola Marty. Destaque nos últimos anos ao competir com o já lendário Colibri Matrero, Marty inscreveu oito cavalos. Se entrar em pista com todos, poderá ser o ginete com o maior número de animais na competição.

O gestor também ressalta que esta final do Freio contará com 60% dos expositores do Rio Grande do Sul. Os demais 40% são de outros locais, como do país vizinho, a Argentina. “Eu acho que é o ano que mais vem cavalos da Argentina. A gente está falando em cinco ou seis animais da classificatória argentina que pediram a inscrição no Freio. Não sei quantos vão dar conta de vir, mas eu acho que três ou quatro devem vir”, estima André Rosa.

O presidente da entidade, César Hax, ressalta que o Freio de Ouro, entre as provas que compõem os pilares da raça, juntamente com a Marcha de Resistência e a Morfologia, é a mais popular. “Por vezes, eu digo que o Freio de Ouro é mais popular que o Cavalo Crioulo. As pessoas podem não conhecer a raça, mas já ouviram falar no Freio de Ouro. E por uma razão muito simples, da emoção que traz, do movimento que o Cavalo Crioulo agrega, das pessoas que ele reúne ao redor da pista, sejam do campo ou da cidade. Então, ele tem o Freio de Ouro e tem esse poder de encantamento”, enaltece o dirigente. Hax complementa que, ao virar ferramenta de seleção, o Freio de Ouro se transforma de competição, em espetáculo.

Machos e fêmeas estarão sob o olhar atento de dois trios de jurados. Para as finais, foram escalados para avaliarem as fêmeas Douglas Leite Gonçalves, Luiz Alberto Martins Bastos e Mateus Gularte da Silveira. Já para a categoria machos foram escolhidos Ciro Manoel Canto de Freitas, José Francisco Pereira de Moura e Rodrigo Albuquerque Py. O jurado reserva será Manoel Vanderlei Braz Gonçalves.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Expointer

https://www.osul.com.br/belle-porcelana-chega-a-expointer-com-missao-de-defender-titulo-freio-de-ouro/

Égua Belle Porcelana chega à 47ª Expointer com a missão de defender seu título na tradicional prova do Freio de Ouro

2024-08-22