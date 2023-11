Acontece Benjamin Osteria Moderna sedia jantar Magno que abre o Mesa Ao Vivo Rio Grande Do Sul 2023

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2023

O anfitrião, Bruno Hoffmann, recebe outros cinco chefs na noite de terça-feira (21) para um menu preparado a doze mãos Foto: Cristiano Bauce Foto: Cristiano Bauce

O Benjamin Osteria Moderna será palco do tradicional jantar magno que abre o Mesa Ao Vivo Rio Grande Do Sul 2023, evento da revista Prazeres da Mesa que, nos dias 22 e 23 de novembro vai oferecer aulas com degustação de pratos e bebidas, além de reunir produtores, chefs e outros profissionais do setor da gastronomia. Dando o pontapé na edição deste ano, na noite de terça-feira (21), o chef do Benjamin Osteria Moderna, Bruno Hoffmann, se junta a um time de talentos das panelas para prepararem um jantar a doze mãos. São eles: Clarice Chwartzmann, mestre churrasqueira, Marcelo Schambeck, chef e dono do Capincho na capital gaúcha, Ieda de Matos, à frente da Casa de Ieda, em São Paulo, Dário Costa, chef à frente de cinco operações, como Madê, em Santos, e Churrascada do Mar, na capital paulista, e o chef em confeitaria do Benjamin, João Dessanti.

O menu em seis tempos, harmonizado com vinhos da região, custa R$ 395 por pessoa, com reservas apenas pelo telefone: (51) 99184-1230. Criação de Schambeck, o crudo de peixe com pêssego, amêndoa e coentro abre o percurso, seguido da casquinha de siri de Costa e o bacon com molho barbecue e vinagrete de Clarice Chwartzmann. Na etapa principal, Ieda prepara arroz caldoso de Hauça, com carne-seca e camarão, que será seguido de milanesa guarnecido de papa al pomodoro e vagens cacio e pepe, receita de Hoffmann. Encerra o menu o gelato de butiá com araçá, chocolate branco crocante e castanha de butiá, de João Dessanti.

