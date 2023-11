Acontece Sabores do Sul premia os melhores da gastronomia do Rio Grande do Sul

16ª edição do evento terá mais de 300 premiados e lançamento de site exclusivo Foto: Thiele Elissa Foto: Thiele Elissa

Já está tudo pronto para o maior evento de gastronomia do Rio Grande do Sul. O Prêmio Revista Sabores do Sul 2023 acontece nesta -feira (20), na Sogipa, em Porto Alegre, em uma festa que tem a função de reunir, no mesmo lugar, os mais lembrados profissionais e empreendimentos do setor para celebrar o reconhecimento do público. Além da premiação, a revista á lançamento do site Prêmio Sabores do Sul, este ano substituindo a revista impressa.

A previsão é de que mais de 800 pessoas estejam presentes no jantar à francesa preparado pelo Buffet Bettino, e com trilha sonora do cantor Nei Lisboa & Banda. São mais de 300 prêmios que serão entregues em formato de placas, em múltiplas categorias nas mais de 30 cidades gaúchas das regiões da Serra, Litoral Norte, Metropolitana, Vale do Sinos, Paranhana, Vale dos Vinhedos, Região Central e Campos de Cima da Serra.

Segundo a editora da Revista Sabores do Sul, Sabina Fuhr, o Prêmio Revista Sabores do Sul é uma forma de homenagear esse setor que tanto contribui para o desenvolvimento econômico e cultural do Rio Grande do Sul. Este ano, marca a 16ª edição ininterrupta desta que é a mais importante premiação do setor gastronômico gaúcho. “Nosso objetivo ao longo de 19 anos de Revista Sabores do Sul, e 16 anos de Prêmio Sabores do Sul, sempre foi homenagear o setor de forma mais ampla e representativa.” comenta Sabina.

O PRÊMIO

Na décima edição ininterrupta, o Prêmio Revista Sabores do Sul é onde restaurantes, bares, comidinhas, cafés, confeitarias e profissionais do circuito gastronômico de mais de 30 cidades gaúchas são indicados e eleitos pelo público em duas etapas.

Bento Gonçalves, Campo Bom, Canoas, Capão da Canoa, Carlos Barbosa, Canela, Caxias do Sul, Estância Velha, Esteio, Farroupilha, Garibaldi, Gramado, Gravataí, Monte Belo do Sul, Montenegro, Nova Petrópolis, Novo Hamburgo, Parobé, Pinto Bandeira, Porto Alegre, Portão, Recanto Maestro, Santa Maria, Santa Maria do Herval, Sapiranga, Sapucaia do Sul, São Francisco de Paula, São Leopoldo, Taquara e Torres participaram da votação, feita em duas etapas.

Na primeira, entre e , o público indicou livremente os nomes dos melhores em categorias distintas. Na , entre e , os cinco com maior número de indicações disputaram, em nova votação popular, o prêmio de melhor em cada categoria. Ao todo, foram contabilizados 278.677 votos. O resultado será divulgado ao público nesta -feira, no evento mais esperado do ano.

NOVO SITE

A maior expectativa está na grande novidade, com o lançamento do site Prêmio Sabores do Sul, este ano substituindo a revista impressa. Com o site, a ideia é não só ampliar a divulgação dos melhores, como também disponibilizar uma ferramenta a mais para o público que busca as melhores experiências e os melhores profissionais do setor. O site entra no ar durante o jantar de entrega do prêmio.

