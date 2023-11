Acontece Moda e inovação ocupam o Paço Municipal com a 2ª edição do Rio Grande do Sul Fashion Week

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O evento visa ser uma plataforma de moda, negócios e entretenimento cultural no Rio Grande do Sul. Foto: Jorge Scherer/O Sul O evento visa ser uma plataforma de moda, negócios e entretenimento cultural no Rio Grande do Sul. (Foto: Scherer/O Sul) Foto: Jorge Scherer/O Sul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A cadeia produtiva e cultural da moda está em evidência na 2ª edição do Rio Grande do Sul Fashion Week (RSFW), cuja programação teve início nesta quinta-feira (16). Realizado no Paço Municipal de Porto Alegre, o evento busca integrar público, estilistas, lojistas, fabricantes e formadores de opinião em torno das novidades da moda contemporânea nacional e internacional.

Tatiana Sulepa, head manager do evento, agradeceu a presença do público, comemorando o sucesso do segundo RSFW. “Vocês são um brilho para os meus olhos. Se vocês estiverem presentes, teremos muitas outras edições”, compartilhou. Tatiana lembrou, também, que o RS é um polo de moda. “São bilhões de reais que giram nesse estado com as empresas que sustentam o mercado da moda”, salientou.

Parte do Circuito Nacional Fashion, o RSFW possui uma programação que inclui o desfile de 16 marcas e os talk fashion, que são palestras sobre assuntos relacionados ao mundo das passarelas. Além disso, o evento promove uma ação social, através da arrecadação de doações, e um concurso de croquis.

O secretário de Cultura e Economia Criativa de Porto Alegre, Henry Ventura, foi responsável pela fala de abertura, representando o prefeito municipal Sebastião Melo. “A moda faz parte da economia criativa da cultura, e é uma indústria muito forte a qual estamos trabalhando para fortalecer na capital”, apontou.

Nessa segunda edição, são embaixadores do RSFW: Pamela Savi, Sabrina Assaf, Doris Antunes, Andreia Sauer, Saulo Macalós, Valentina Konrath, Sheila Liotti, Renata Riff, Mariana Alfonsin, Vera Verardi e Andrea Brasil.

Fashion talks

As atividades do primeiro dia de evento tiveram início com a fashion talk conduzida pela hair stylist Josiani Luz, da Rienza Cosméticos, que palestrou sobre “A comunicação através dos seus cabelos”. Como exemplo da influência dos cabelos em situações sociais, Josiani falou de Coco Chanel, ícone da moda que cortou o cabelo e colocou calças como forma de ser ouvida pelos homens à sua época e ter influência na tomada de decisões, revolucionando, assim, o conceito por trás da moda dos cabelos. “O cabelo veste, assim como a roupa, e te inclui socialmente”, enfatizou Josiani.

O momento seguinte foi destinado a um bate-papo sobre cirurgia plástica, com o Dr. Alberto Hodara, que atua majoritariamente na área do rejuvenescimento facial. Segundo ele, as cirurgias plásticas com o intuito de reforçar a beleza, próximo ao natural, e não para fazer grandes modificações nas feições, são a tendência atual. Hodara também falou das vantagens de transplantes envolvendo enxertos de gordura, que carregam células-tronco e, por isso, são capazes de melhorar o aspecto da região transplantada.

Moda, comportamento e atitudes em perfeita sintonia foram o assunto do momento seguinte, ministrado por Kátia Costa. A palestrante trouxe uma provocação para refletir sobre o comportamento da indústria da moda frente ao meio ambiente, apresentando as etapas da moda circular. “Nossas atitudes ecoam nosso comportamento todo dia”, afirmou. “Que a gente possa ter mais respeito e mais mudança de atitude em todas as esferas da nossa vida”, finalizou.

A última fashion talk da quinta-feira trouxe a consultora de imagem Dóris Antunes falando sobre a relação das cores com as primeiras impressões. “O uso das cores é poder”, ressaltou, explicando que as cores podem estimular ou deprimir, atrair ou repelir, sugerir abertura ou intelectualidade, criar uma imagem de poder e sofisticação, dar status, fazer uma afirmação e influenciar. “Coloração pessoal é sobre saber o tom certo, e não sobre tirar cor do guarda roupa”, explicou Dóris, lembrando que cada cor tem um significado e aflora um sentimento.

Desfiles

Abrindo a passarela no primeiro dia de evento, a Krug. family jewelry apresentou jóias refinadas, com designs ousados e surpreendentes. O brilho roubou a cena no desfile, destacado em colares pujantes, pulseiras, braceletes e acessórios de cabelo. As cores também ganharam espaço especial na coleção ao lado de peças em crochê.

O brilho apareceu como uma tendência também na coleção da Rabush, que apresentou looks brilhantes dos pés à cabeça. A clássica combinação entre preto e branco foi ressaltada com releituras de modelos sociais, carregando cortes inovadores com muita elegância.

O brim foi a estrela principal no desfile de Lou Medina & Ju Mousquer Collab. Com looks inusitados, a coleção brincou com as possibilidades de estampas, pinturas e recortes, trazendo babados, laços, tule e glitter. Carregando o conceito do upcycling, o diferencial das roupas na passarela foi a customização, surpreendente e exclusiva.

A próxima atração da noite foi a coleção da Leviossa, marca de slow fashion focada no empoderamento feminino. Depois dela, foi a vez da Stefanello Alfaiataria, que confecciona peças modernas e elegantes sob medida. O bom gosto e a sofisticação da Passeio da Graça foram a última atração da noite.

Programação

O RSFW segue com atividades nesta sexta-feira (17), também no Paço Municipal. O convidado especial Lewis Beilharz dará início ao segundo e último dia de evento falando sobre a sua experiência com o Paris Fashion Week. Na sequência, moda e sustentabilidade estarão em pauta com Karen Gribel Dinnebier. Patrícia Machado Brand apresentará palestra sobre couro, moda, sustentabilidade e empreendedorismo, seguida por Maria Fernanda Souto, que conversará sobre o mercado do luxo e a moda.

Os desfiles terão início ao anoitecer, com Óticas Diniz Prime e Riachuelo. Após, é a vez de John John e Kallil Nepomuceno, convidado especial da fashion week, ocuparem a passarela com as suas coleções. Lewis Beilharz e Rienza serão responsáveis pelo fechamento da programação.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/moda-e-inovacao-ocupam-o-paco-municipal-com-a-2a-edicao-do-rio-grande-do-sul-fashion-week/

Moda e inovação ocupam o Paço Municipal com a 2ª edição do Rio Grande do Sul Fashion Week

2023-11-16