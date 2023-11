Acontece Residence Club Hard Rock Hotel Gramado é patrocinador do Natal Luz

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2023

Empreendimento apoia o maior evento de Natal do Brasil pela primeira vez Foto: Cleberson Ferreira / SDOIS Foto: Cleberson Ferreira / SDOIS

Este ano, a maior temporada de do Brasil, conta com o patrocínio do maior projeto imobiliário de 2023. O Residence Club Hard Rock Hotel Gramado é um dos patrocinadores da 38ª edição do Luz de Gramado, que acontece até o dia e deve receber mais de dois milhões de visitantes.

Durante a programação do evento, o novo empreendimento hoteleiro da cidade contará com diversas ativações como ambiente instagramável na Rua Coberta com uma réplica gigante de uma guitarra Stratocaster vermelha, distribuição de pipoca aos turistas, máquina de neve e apresentações musicais semanais.

Além disso, o showroom do projeto receberá cenário instagramável com boneco de neve e árvore de com bolas personalizadas e brindes aos clientes. O bom velhinho também marca presença e á como ajudantes o time de concierges do Residence Club Hard Rock Hotel Gramado, que estarão caracterizados de duendes.

“Apoiar o Luz, um dos maiores eventos do Brasil, reforça o nosso compromisso com a cidade que nos recebeu tão bem e é referência e pioneira no turismo nacional”, comenta José Roberto Nunes, CEO do Mundo Planalto.

O Luz de Gramado iniciou dia e tem 88 dias de programação com grandes shows e atrações gratuitas, além de decoração temática pela cidade.

Sobre o Residence Club Hard Rock Hotel Gramado

Com início das obras previstas ainda para este ano, o Residence Club Hard Rock Hotel Gramado é considerado o maior empreendimento imobiliário de 2023 com investimento superior a R$ 1 bilhão. Serão 15 prédios em uma área de 143 mil m², 858 apartamentos, cinco restaurantes de gastronomia internacional, shopping com lojas, centro de eventos, salas de reuniões, loja temática e área vip. O empreendimento contará ainda com Spa, academia e área de shows e eventos ao ar livre. Em modelo de multipropriedade (onde cada proprietário tem direito a uma fração de tempo de uso dos apartamentos durante o ano), as cotas imobiliárias estão à venda desde setembro.

O projeto é uma realização da incorporadora goiana Mundo Planalto em parceria com a JFG, Argon, TOCTAO e Grupo Feltrin que, juntas, somam mais de 70 anos de experiência no mercado de Real State.

