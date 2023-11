Acontece Rio Grande do Sul Fashion Week recebe grandes nomes da moda nacional e internacional em seu último dia

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Flávio KyAnn, Kallil Nepomuceno, Tatiana Sulepa e Lewis Beilharz foram algumas das presenças ilustres da noite. Foto: Jorge Scherer/O Sul Foto: Jorge Scherer/O Sul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O segundo e último dia do Rio Grande do Sul Fashion Week foi abrilhantado pela participação de um artista internacional e de um grande nome da alta costura brasileira. O australiano Lewis Beilharz e o cearense Kallil Nepomuceno foram os convidados especiais desta edição e apresentaram, no Paço Municipal de Porto Alegre, impactantes coleções de moda, cada uma contando uma história única e surpreendente.

Para abrir a noite de desfile, a head manager do RSFW, Tatiana Sulepa, conduziu um bate-papo com Lewis Beilharz, que disse estar admirado com a receptividade brasileira. “Eu vejo que o Brasil ama arte, cores e coisas vibrantes, e o meu trabalho tem muito disso”, compartilhou. Lewis contou que a sua coleção traz o conceito de “arte vestível”, com muita pintura à mão e narrativas embutidas. Sua roupas impressionaram na passarela durante o penúltimo desfile do evento.

Trazendo para a o mundo da moda o artesanato fuxico ressignificado atrelado à produção sustentável, a coleção Gueto!, do estilista Kallil Nepomuceno, apresentou a temática da diversidade, enfatizando grupos minoritários e se utilizando da técnica de upcycling. “A minha coleção tem todo um toque artesanal e é extremamente inclusiva, entregando uma moda conceitual ao aproveitar o material residual do meu atelier”, explicou, ressaltando que as peças foram desenvolvidas com a ajuda de 60 mulheres em situação de vulnerabilidade social.

A noite de desfiles contou com participação das Óticas Diniz Prime, com o conceito de óculos de luxo, e a bela coleção da Riachuelo. A grife John John também apresentou sua coleção no segundo dia de RSFW. Além dela, a Rienza Cosméticos desfilou maquiagens e cabelos, fechando a noite. Nos outros desfiles, a Hugo Beauty, tradicional espaço de beleza gaúcho, foi a responsável pela produção impecável das maquiagens e dos penteados dos modelos.

Fashion Talks

Abrindo a tarde, Karen Gribel Dinnebier e Patrícia Machado se juntaram para palestrar sobre moda e sustentabilidade. “Eu acredito que, diante das mudanças climáticas que estamos vivendo, é muito urgente falarmos sobre moda sustentável e mudarmos nossas atitudes”, explicou Karen. Adentrando o mercado fashion, definiu moda sustentável como aquela produzida por empresas que utilizam fibras orgânicas ou sustentáveis, corantes naturais, colas não tóxicas, que praticam o upcycling e produzem peças com longa vida de uso.

Continuando a falar sobre o tema, Patrícia explanou sobre sustentabilidade na prática dentro dos curtumes. Ela possui uma marca de couros – a Patrícia Machado Brand -, a qual se preocupa com o meio ambiente em sua produção. “Precisamos repensar o nosso julgamento sobre o uso do couro e voltar a valorizar o que temos de bom”, avaliou.

Vandressa Pretto também participou das fashion talks, propondo um bate-papo sobre autoestima e moda. A especialista em estratégia e desenvolvimento de imagem pessoal explicou que a autoestima pode ser entendida como um reforço emocional, a forma como cada um se avalia. Segundo ela, a forma de vestir pode melhorar a autoestima das pessoas.

Mercado do luxo e a moda foi o assunto do momento seguinte, apresentado por Maria Fernanda Souto, dona da marca de jóias artesanais Lisola Ideas. Explicando as características e os dilemas do mercado de luxo, ressaltou: “a moda tem tempo, o luxo, não”. De acordo com Maria Fernanda, os diferenciais do luxo estão, entre outras coisas, na qualidade, na exclusividade e na escassez do produto em questão.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/rio-grande-do-sul-fashion-week-recebe-grandes-nomes-da-moda-nacional-e-internacional-em-seu-ultimo-dia/

Rio Grande do Sul Fashion Week recebe grandes nomes da moda nacional e internacional em seu último dia

2023-11-17