Por Redação O Sul | 23 de outubro de 2024

O lateral-esquerdo diz ter se surpreendido com a festa da torcida no clássico Gre-Nal Foto: Ricardo Duarte/Inter O lateral-esquerdo diz ter se surpreendido com a festa da torcida no clássico. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

Bernabei concedeu entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira (23), no CT Parque Gigante, em Porto Alegre. O lateral-esquerdo do Inter comentou sobre a sua experiência no primeiro Gre-Nal e a expectativa para o restante da temporada.

Ao ser perguntando sobre o clássico 443, o argentino diz que resultado foi graças do trabalho do técnico Roger Machado e conta ter ficado surpreso com a festa da torcida no Beira-Rio.

“O primeiro Gre-Nal para mim foi muito importante. Tentei aproveitar 100%. O nosso trabalho do dia a dia foi dedicado ao duelo, que é uma partida diferente. Me surpreendi com a festa da torcida no estádio e fiquei muito feliz com o resultado.”

“Estou muito feliz aqui, minha família também. Fui muito bem recebido desde o primeiro momento. E quero ressaltar que aqui estou muito bem.”

O jogador também comentou sobre sua evolução com a camisa Colorada. “Em geral, estou evoluindo minha parte defensiva e, hoje em dia, jogando e treinando, estamos melhorando e continuarei com esse pensamento.”

Bernabei, que vem se destacando nessa boa sequência de invencibilidade do clube, reforça que o bom trabalho vem da união do grupo e as atividades no CT Parque Gigante.

“Esse destaque é resultado do trabalho do grupo, mérito do elenco. Porque não trabalho apenas para mim, mas sim pela equipe.” Nas duas próximas rodadas o Inter enfrenta o Atlético-MG e o Flamengo, em Belo Horizonte e no Beira-Rio, respectivamente. O lateral comentou um pouco sobre a preparação para as partidas.

“O time está se preparando muito bem, nossa preparação é feita para cada partida, sempre com o pensamento de buscarmos a vitória.”

