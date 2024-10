Grêmio Braithwaite fala sobre sua carreira e transferência inesperada para o Grêmio

Por Redação O Sul | 23 de outubro de 2024

O centroavante quase fechou com o Olympiakos dias antes de vir para o Brasil Foto: Lucas Uebel/Grêmio Com a camisa do Grêmio, Braithwaite marcou cinco gols em seus primeiros nove jogos. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Em entrevista ao portal dinamarquês “Tipsbladet”, Braithwaite comentou sobre a sua ida ao Grêmio e quase transferência ao Olympiakos antes que acertar com o clube brasileiro.

A transferência, que pegou a todos de surpresa, quase não aconteceu. O centroavante, já havia feito os exames médicos para acertar com o clube da Grécia e só faltava assinar o contrato, o que não ocorreu e acabou levando o jogador para o solo gaúcho. O dinamarquês falou sobre o assunto.

“Simplesmente aconteceram muitas coisas. É verdade que estive em Atenas. Tudo estava certo. Passei nos exames médicos e só precisava assinar o contrato, mas não era para ser”, diz Braithwaite.

“Algumas coisas ficaram fora do meu controle, e houve algo com meu representante e o Olympiakos. Não tinha nada a ver comigo, então assinei com o Grêmio, e acredito que era para ser. Era o plano de Deus. Tudo parece certo agora”, disse o atacante.

Sobre jogar no Brasil. o centroavante diz: “O problema com o Olympiakos fez com que eu viesse para o Brasil, e é fantástico. Adoro aprender coisas novas – inclusive sobre mim mesmo, e só se consegue isso saindo da zona de conforto. Desde o meu adeus ao Espanyol, queria tentar algo novo e sempre tive uma grande admiração pelo futebol brasileiro.”

“Por isso, sou grato por estar agora em um país que sempre admirei esportivamente e que é uma inspiração para mim desde a infância. Eu me apaixonei pelo futebol por causa dos jogadores brasileiros e lembro-me dos comerciais da Nike na infância. O Brasil simboliza o futebol, e agora faço parte disso. Isso me enche de orgulho.”

Ao ser perguntado sobre sua carreira e aposentadoria, o jogador confirma que não pensa em encerrar ainda e que ainda pretende jogar por mais anos. “Não. Estou me sentindo ótimo e pretendo jogar por muitos anos ainda. Cuidando bem do meu corpo e continuo melhorando”.

