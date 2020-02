Mundo Bernie Sanders vence as primárias democratas em New Hampshire

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2020

Bernie Sanders participou de comício após vencer primárias em New Hampshire Foto: Reprodução Bernie Sanders participa de comício após vencer primárias em New Hampshire. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O senador progressista Bernie Sanders venceu as primárias democratas em New Hampshire (EUA), na terça-feira (11), com uma pequena vantagem sobre Pete Buttigieg, centrista e ex-prefeito de uma pequena cidade de Indiana.

Antes mesmo do fim da apuração, a vitória de Sanders foi dada como certa de acordo com projeções dos principais veículos de comunicação dos Estados Unidos. O resultado consolida os dois candidatos como principais nomes da disputa do partido à Casa Branca e coloca o ex-vice-presidente Joe Biden, que ficou em quinto lugar, em uma situação bastante difícil.

O cenário reorganiza o tabuleiro entre os democratas depois da caótica votação em Iowa, com problemas na apuração e as campanhas dos líderes Sanders e Buttigieg pedindo revisão dos resultados.

Ao contrário do caucus de Iowa, espécie de assembleia de eleitores na qual a votação se dá por aglomeração, as primárias em New Hampshire acontecem de maneira secreta e nas urnas, como em eleições convencionais.

