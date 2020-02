O papa Francisco descartou, nesta quarta-feira (12), a possibilidade de que homens casados se tornem padres na região amazônica. A decisão foi apresentada em uma exortação apostólica feita pelo pontífice.

A proposta de ordenar homens casados havia sido aprovada, por 128 votos a 41, no sínodo da Igreja sobre a Amazônia, em outubro do ano passado, mas assustou os membros conservadores da instituição, que temiam que isso pudesse levar a uma mudança no compromisso secular de celibato entre os padres.

A ordenação de homens casados é apoiada por muitos bispos sul-americanos porque, se aprovada, ampliaria o número de pessoas habilitadas a dirigir missas em áreas remotas da Amazônia.

Seriam elegíveis religiosos que já atuam como diáconos na Igreja, tenham famílias estáveis e sejam reconhecidos como membros de suas comunidades. Também seria necessário passar por uma capacitação.

Atualmente, grupos evangélicos têm se expandido pelas regiões mais isoladas da floresta, uma vez que não há impedimento para o casamento de pastores. A revisão da ordenação de padres poderia permitir que essas comunidades ganhassem maior representação da instituição católica.