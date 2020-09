Magazine Beyoncé faz 39 anos; Confira as vezes que a cantora entrou para a história da música

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2020

A cantora norte-americana é um verdadeiro ícone do mundo da música. (Foto: Reprodução/YouTube)

Beyoncé Giselle Knowles-Carter é o nome completo da aniversariante do dia! A cantora norte-americano chega aos 39 anos nesta sexta-feira (04), e outra palavra poderia, perfeitamente, virar seu sobrenome: ícone! Com uma carreira de décadas no mundo do entretenimento, marcada por turnês icônicas e declarações empoderadoras e potentes, Beyoncé conquistou seu espaço após deixar o Destiny’s Child e quebrou recordes e paradigmas. Na lista a seguir, estão alguns dos momentos de pioneirismo da norte-americana para inspirar!

1-Primeira mulher a conquistar 6 Grammys numa edição

Na edição de 2010 da premiação, a artista quebrou o recorde e foi a primeira mulher a levar para casa 6 troféus. Cinco deles foram pelo álbum “I Am… Sasha Fierce”, como “Single Ladies (Put A Ring On It)” em “Música do Ano”, e o sexto por “At Last”, projeto dela para o longa “Cadillac Records”. Em 2017, Adele repetiu o feito, mas destacou a importância de Bey em sua carreira, arrancando lágrimas da mãe de Blue Ivy, Rumi e Sir Carter. “Eu não posso aceitar este prêmio; estou muito honrada, muito agradecida e enobrecida, mas a artista da minha vida é a Beyoncé. O álbum ‘Lemonade’ foi tão monumental, Beyoncé. Foi tão monumental e bem pensado, lindo e íntimo… Nós apreciamos isso. Todos nós, artistas daqui, a adoramos. Você é a nossa luz”, afirmou a britânica.

2-Artista mulher mais indicada ao Grammy

Desde o começo de sua carreira no Destiny’s Child, Beyoncé coleciona 63 indicações ao prêmio, em diferentes categorias. No ranking das maiores vencedoras de todos os tempos, Beyoncé está na vice-liderança, com 22 troféus, atrás apenas de Alison Krauss, com 27.

3-Primeira artista a ser indicada em 4 gêneros musicais no Grammy

Em 2017, Beyoncé se tornou a primeira artista a receber indicações para quatro gêneros diferentes da premiação. Ela concorreu como Melhor Performance Pop Solo, Melhor Performance Rap/Sung, Melhor Álbum Urban Contemporâneo e Melhor Performance de Rock, além de disputar nas categorias Álbum, Canção e Gravação do Ano. Tal feito rendeu elogios do CEO e presidente do Grammy, Neil Portnow, à cantora – dona de looks incríveis de moda festa. “Normalmente não cito artistas, mas se você olhar para Beyoncé, você vê [as indicações de] rock, rap-sung, filme musical, vídeo clipe, urban contemporâneo, canção do ano… É um paladar musical muito, muito amplo. Nós aplaudimos artistas que têm a coragem de fazer isso”.

4-Primeira mulher a chegar aos bilhões de streams

No ano seguinte, 2018, Beyoncé quebrou mais um recorde: mesmo sem ter sua discografia completa no Spotify (uma vez que o Lemonade foi lançado exclusivamente no Tidal), ela se tornou a primeira artista mulher a ter três álbuns com mais de um bilhão de streams na plataforma de música. Foram eles: “4”, “I Am… Sasha Fierce” e “BEYONCÉ”.

5-Primeira artista com todos os álbuns no top 1 de mais vendidos

Após o lançamento de “Lemonade”, a performer se tornou a primeira artista da história a ter todos os álbuns da carreira na topo da listas de álbuns mais vendidos na primeira semana de divulgação. É poder que fala, né?

6-Maior vencedora do Bet Awards

Outro posto ocupado pela artista é o de maior vencedora da história do BET Awards (Black Entertainment Television). A premiação é voltada para celebrar as conquistas de artistas negros no entretenimento. Nela, Bey tem 61 indicações e 28 vitórias! Em entrevista recente, ela destacou a importância da representatividade. “Eu raramente me sentia representada em filmes, moda e outras mídias. Depois de ter um filho, fiz minha missão de usar minha arte para mostrar o estilo, a elegância e a atração em homens e mulheres de cor. Estamos vivendo um belo momento de real progresso em direção à aceitação”, afirmou a ele.

7-Primeira mulher negra headliner no Coachella

Fundado em 1999, o Coachella teve em Beyoncé sua primeira mulher negra como headliner, em 2018. A performance foi tão impactante – com mais de 100 dançarinos e músicos, todos negros e críticas ao passado marcado pela segregação – que o festival logo ganhou um novo “apelido”: Beychella!

8-Primeira capa da Vogue a ser clicada por fotógrafo negro

Após conquistar seu espaço, Beyoncé usa sua relevância para ampliar vozes de artistas negros. Foi assim ao estrelar a capa da “Vogue” em 2018. Com 125 anos de história, a publicação teve Tyler Mitchell, de 23 anos, como primeiro fotógrafo negro a assinar uma capa

