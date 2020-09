Tecnologia O Facebook testa integração dos Stories com o Instagram

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2020

Vale lembrar que este é um teste limitado por enquanto.

O Facebook parece estar realmente disposto a criar uma integração maior entre todos os seus subprodutos e aplicativos. Ao longo dos últimos dias, alguns internautas foram selecionados aleatoriamente para participar de um teste: eles passaram a poder visualizar Stories do Instagram diretamente pela interface da rede social primária de Mark Zuckerberg, sem a necessidade de alternar entre diferentes softwares.

Ambas as plataformas já contam com o recurso de Stories (conteúdos de curta duração que desaparecem 24 horas após sua publicação), o que torna tal integração natural. No Facebook, você só verá as postagens efêmeras dos perfis que segue em sua conta do Instagram – desde que o dono daquele material tenha configurado para permitir a exibição na rede social azul, é claro. Ainda não está claro se o inverso também ocorrer.

“Nós estamos testando um novo recurso que dá às pessoas a opção de ver Stories do Instagram no Facebook, fazendo mais fácil ver momentos de pessoas que você gosta, independentemente de qual aplicativo você estiver utilizando”, afirmou um porta-voz do Facebook ao Engadget.

“Para ver stories do Instagram no Facebook, as pessoas precisam ter suas contas conectadas e optar pela experiência. Esse recurso respeita todas as configurações existentes de privacidade, e as pessoas no Instagram podem escolher não ter seu Story visível no Facebook. Este é um teste limitado por enquanto, e ouviremos o feedback da comunidade”, finaliza o executivo.

Fake news

O Facebook anunciou que seu aplicativo de mensagens instantâneas terá um limite de encaminhamento para cinco contatos. A nova regra para o Messenger segue uma iniciativa já em vigor no WhatsApp visa conter a disseminação de informações falsas, destaca a companhia.

A medida inclui não apenas contatos pessoais como também grupos. Além de reduzir a distribuição de fake news sobre a Covid-19. O Facebook indicou que a decisão foi influenciada também pela proximidade das eleições em diversos países – inclusive o Brasil.

Impacto forte no WhatsApp

No WhatsApp, mensageiro também controlado pelo Facebook, os limites de encaminhamentos foram adotados em 2019. Lá, o número máximo foi definido inicialmente em cinco contatos, sendo reduzido mais tarde para apenas uma pessoa ou grupo – na época, o WhatsApp anunciou que a medida visava desacelerar a disseminação de fake news sobre a Covid-19.

