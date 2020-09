Tecnologia O iPhone 11 é o smartphone mais vendido no primeiro semestre de 2020

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Foram 37,7 milhões de aparelhos comercializados. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Apesar da pandemia do coronavírus, o ano tem sido positivo para a Apple. Isso porque, no primeiro semestre, o iPhone 11 foi o smartphone mais vendido no mundo todo. Foram 37,7 milhões de unidades comercializadas, segundo a Omdia, empresa de análises e pesquisas.

A empresa também liderou as vendas de smartphones no mesmo período do ano passado. Porém, o iPhone XR, que ficou com o título, teve 26,9 milhões de unidades vendidas. Isso pode ser uma indicação de que um modelo premium com um preço mais razoável pode atrair mais clientes. Enquanto o modelo atual tem preços a partir de 699 dólares (cerca de 4.999 reais no Brasil), o antigo custava 749 dólares (5.199 reais).

Considerando os próximos três colocados da lista, a soma das vendas não chega perto das do iPhone 11. A segunda posição ficou com o Samsung Galaxy A51, com 11,4 milhões de unidades vendidas. O Redmi Note 8 ficou em terceiro, com 11 milhões, e o Redmi Note 8 Pro teve 10,2 milhões de unidades e ficou na quarta posição. A quinta colocação ficou também com a Apple. O iPhone SE, modelo mais barato da empresa, com 8,7 milhões de unidades vendidas.

A primeira colocação com as vendas do iPhone 11 pode ser um bom sinal para a gigante de Cupertino, que está prestes a anunciar sua próxima linha de smartphones. Ainda não há muitas informações sobre os modelos, apenas que devem ser quatro.

Todos devem contar com suporte ao 5G e telas OLED, além do novo design com bordas quadradas. Os modelos mais básicos devem ter telas de 5,4 e 6,1 polegadas, enquanto as versões Pro vão apresentar telas de 6,1 e 6,7 polegadas.

75 milhões de iPhones em 2020

De acordo com a Bloomberg, a Apple solicitou aos seus fornecedores que fabricassem componentes suficientes para a produção de 75 milhões de iPhones 5G para o fim deste ano. Além dos smartphones, a gigante da tecnologia também planeja comercializar um grande montante de Apple Watches, iPads Air renovados e HomePods em tamanho reduzido.

Segundo o relatório, que cita especialistas familiarizados com o assunto, a Apple espera que as vendas desses novos iPhones com suporte ao 5G cheguem a 80 milhões de unidades só em 2020.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia