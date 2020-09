Tecnologia Óculos com inteligência artificial monitoram seu dia e prometem evitar a procrastinação

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2020

O óculos usa aprendizado de máquina para monitorar o que você está olhando e dizer se aquilo é produtivo ou não. (Foto: Reprodução)

Agendas, planners e aplicativos de organização podem até ajudar com prazos, mas executar a tarefa é outra história. Quando você está prestes a começar seu trabalho, surge aquela voz dizendo “por que não checar o Instagram uma última vez?” e pronto: lá se vão 30 minutos (ou mais) do seu dia.

Mas a startup canadense Auctify pode ter a solução para isso: óculos anti-procrastinação, projetados para monitorar a rotina dos usuários e avisá-los quando perderem o foco em suas atividades.

Os óculos – batizados como Specs – são equipados com inteligência artificial, que usa aprendizado de máquina para monitorar o que você está olhando e dizer se aquilo é produtivo ou não. Todos os dados gerados pela ferramenta podem ser acessados por um aplicativo próprio que, ao longo do dia, vai montando um gráfico com todas as suas atividades como forma de feedback.

Claro que cada pessoa tem seus focos e objetivos. Para os estudantes, a visão dos livros pode representar produtividade, enquanto para um profissional de TI, é o computador que cumpre esta função. É possível definir pelo aplicativo quais são as atividades que o usuário quer se concentrar e quais deve ignorar.

O sistema também é capaz de identificar subcategorias, ou seja, ele saberá diferenciar caso o estudante esteja lendo um artigo na internet ou navegando em suas redes sociais. Caso o óculos perceba que a pessoa perdeu o foco durante um longo período de tempo, o aparelho começa a emitir sons ou luzes como forma de aviso.

Os desenvolvedores explicam que, ao perder o foco, a pessoa leva em média 23 minutos para restabelecê-lo e voltar totalmente a tarefa. Além disso, parte da população acaba recorrendo ao café ou medicamentos para manter a atenção em suas atividades. Os óculos e seu aplicativo seriam uma forma saudável de evitar a procrastinação. Apesar de já haver aplicativos de gerenciamento de tempo no mercado, a Auctify afirma que sua ferramenta usa metodologias psicológicas clinicamente comprovadas que incentivam o usuário a se manter produtivo, sem que ele se sinta mal ou cobrado.

O Specs Auctify também mira em atletas como potenciais consumidores. As hastes dos óculos são equipadas com oxímetro, acelerômetro e giroscópio, que permitem o rastreamento do condicionamento físico – funções similares a dos relógios inteligentes disponíveis no mercado. Há ainda alto-falantes de condução óssea, que permitem que o usuário escute músicas ou atenda ligações sem precisar levar o celular até o ouvido.

Lançamento

A startup aderiu ao sistema de crowdfunding para lançar seu produto. A “vaquinha” virtual foi aberta na última terça-feira (1), no site Indiegogo. Para colaborar, é possível comprar o produto pelo valor de US$ 249,(R$ 1.330). Caso a pessoa queira adquirir o acessório equipado com lentes de grau, basta passar a receita médica e acrescentar US$ 100 (R$ 528) na conta.

Vale ressaltar que a fabricação em massa só começará em dezembro, e as entregas, apenas em janeiro de 2021. Em entrevista ao The Verge, o cofundador da empresa, Hisham El-Halabi, explicou que os algoritmos serão capazes de identificar 20 atividades diferentes já no lançamento, como ler, escrever, olhar para os eletrônicos, fazer ginástica, comer, tocar instrumentos, entre outros. Mais atividades devem ser implantadas no futuro.

