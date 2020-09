Tecnologia Anúncio da Apple é esperado para esta terça-feira

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2020

Parece que tudo está preparado para que a Apple faça um comunicado à imprensa com novidades nesta terça-feira. (Foto: Reprodução)

O leaker Jon Prosser já havia mencionado que, nesta semana, poderemos ver a chegada do “Apple Watch Series 6” e de um novo iPad. Essa afirmação dele, contudo, foi rebatida há alguns dias pelo também leaker (sim, agora temos “guerra de leakers“) @L0vetodream.

Só que Prosser veio agora com uma tréplica! De acordo com ele, tudo está preparado para que um comunicado à imprensa anunciando algo seja liberado às 10h (horário de Brasília) desta terça-feira (8) – para Prosser, estamos falando dos novos relógio e tablet. Obviamente, o leaker afirmou que as coisas podem mudar e que usará o Twitter na manhã desta terça para informar a todos sobre as possíveis mudanças.

Sobre o futuro Apple Watch, não tem muito o que discutir/inventar, já que o “Series 6” é a bola da vez. Já a respeito de possíveis iPads, não sabemos muito bem se a Apple está planejando um novo modelo do Air, do iPad tradicional (de 10,2 polegadas) ou até mesmo novos iPads Pro.

Nos últimos dias, a possibilidade de ser um novo iPad Air ganhou força. Para dar ainda mais peso a essa possibilidade, algumas fabricantes de acessórios (como a ZtotopCase e a TiMOVO) começaram a vender cases para o tal modelo.

Só que o time do leaker @L0vetodream ganhou um reforço de peso: Mark Gurman (da Bloomberg, que tem ótimas fontes dentro da Apple).

Para Gurman, a Maçã não lançará nada nesta terça-feira – o mais provável, segundo ele, é que ela anuncie seu próximo evento especial (para lançar os “iPhones 12” e o “Apple Watch Series 6”). Curiosamente, o evento poderá acontecer ainda neste mês de setembro.

Será que, mesmo com o atraso já declarado no lançamento dos “iPhones 12”, a Apple ainda assim realizaria um evento neste mês?

Apple Watch

De acordo com um novo relatório do segundo trimestre feito pela Canalys, o Apple Watch teve um crescimento de 9% em relação ao ano passado. Além disso, as remessas aumentaram 10% no segundo trimestre.

No entanto, o valor do mercado de vestíveis permaneceu estagnado. Devido à grande quantidade disponível de fitness trackers, o preço médio de venda dos acessórios caiu para US$ 235, o que representa uma queda de 11%.

Apesar desses fatores, o Apple Watch Series 5 continuou sendo o smartwatch mais vendido nos Estados Unidos. As remessas da Série 5 estão no mesmo nível da série 4 do ano passado e houve um aumento de 30% na demanda pelo Apple Watch Series 3.

O relatório da Canalys prevê que os vestíveis com recursos médicos avançados formarão um nível elevado que criará uma grande diferença entre os relógios padrão e de alta qualidade no próximo ano.

A Apple parece estar trabalhando em vários recursos médicos de ponta que certamente atrairão os usuários. Anteriormente, o Apple Watch apresentava o novo recurso de Ecocardiograma (ECG) e até hoje a empresa não tem um concorrente sólido no campo.

