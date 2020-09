Tecnologia Segredo do Windows 95 é revelado após 25 anos

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2020

Desenvolvedor mostra como acessar página de créditos do sistema operacional. (Foto: Reprodução)

O Windows 95 completou recentemente 25 anos, mas essa não é a única comemoração dentro da Microsoft atualmente. A empresa também está com algumas ações que relembram os 45 anos da sua fundação, e uma delas é diretamente relacionada ao também aniversariante sistema operacional lançado em 1995.

Em um vídeo publicado no canal Living Computers: Museum + Labs como parte das comemorações dos 45 anos da Microsoft, o desenvolvedor Jeff Parsons, que trabalhou na criação do Windows 95, revelou um segredo que era até agora desconhecido do público. De acordo com Parsons, a equipe de desenvolvimento do Windows 95 escondeu uma página de créditos com o nome de todos os envolvidos na criação da plataforma.

Para acessar os créditos escondidos, o usuário precisa fazer uma série de ações bem difíceis de alguém conseguir por conta própria, já que exigem a criação de pastas com nomes bastante específicos.

Para acessar a página secreta é preciso, para começar, criar uma pasta na área de trabalho chamada “and now, the moment you’ve all been waiting for” (e agora, o momento que todos vocês esperavam). depois renomeá-la para “we proudly present for your viewing pleasure” (nós orgulhosamente apresentamos para a sua apreciação); renomeá-la novamente para “The Microsoft Windows 95 Product Team!” (a equipe de produto do Windows 95!); por fim, basta abrir a pasta.

Feito isso, uma nova janela abre no Windows 95 com a exibição dos créditos de uma maneira bastante peculiar. Não espere por nomes rolando na tela como um filme: em vez disso, a apresentação é bem característica do Windows 95, misturando clip arts com músicas MIDI. Ao longo de 12 minutos, o nome de centenas de desenvolvedores que participaram da criação do sistema operacional aparecem na tela.

25 anos de Windows 95

Lançado no dia 24 de agosto de 1995, o Windows 95 mudou a história da computação pessoal com uma nova interface gráfica que simplificava o uso do sistema, e sua estreia mundial coincidiu com um momento em que os computadores pessoais estavam ganhando popularidade e eram cada vez mais presentes nos lares pelo mundo.

