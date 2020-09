Tecnologia Vem aí o iPhone 12 com 6,1 polegadas

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2020

O lançamento do iPhone 12 está marcado para 15 de setembro. (Foto: Reprodução)

A Apple anunciou nesta terça-feira (8) um evento virtual marcado para o dia 15 de setembro em que a companhia deve anunciar o iPhone 12, um novo modelo de Apple Watch e confirmar a data de lançamento do iOS 14. A conferência ocorrerá no Apple Park e será transmitida pelo Youtube e pela Apple TV, a partir das 14 horas (horário de Brasília).

O convite não traz detalhes sobre a programação do evento e nem confirma quais novidades serão apresentadas. Espera-se, no entanto, que a Apple anuncie quatro novos modelos da linha de smartphones da companhia: o iPhone 12, de 5,4 polegadas; os iPhones 12 Max e 12 Pro, ambos com 6,1 polegadas; e o iPhone Pro Max, com 6,7 polegadas.

O evento acontece um pouco mais tarde do que habitual, uma vez que tradicionalmente a Apple lança iPhones nas primeiras semanas de setembro. Em julho, no entanto, a gigante de tecnologia confirmou que a chegada dos celulares poderia atrasar “algumas semanas”.

De acordo com rumores, todos os aparelhos da linha do iPhone 12 contarão com tela OLED e conectividade 5G. Os celulares da série Pro e Pro Max devem apresentar displays ProMotion, com taxa de atualização entre 60Hz e 120Hz.

Em relação a valores, rumores indicam que o preço sugerido do iPhone 12 pode variar entre US$ 699, para a versão de 64 GB de memória de armazenamento, até US$ 849, para modelos com 256 GB. No outro extremo, o iPhone 12 Pro Max de 512 GB deve representar o aparelho mais caro da linha, com custo inicial de US$ 1449.

Outra expectativa para o evento do dia 15 é o lançamento do Apple Watch Series 6. A companhia também trabalha em um outro dispositivo mais barato para substituir o modelo Apple Watch Series 3, segundo reportagens recente da Bloomberg.Segundo o jornal norte-americano, a fabricante ainda pretende apresentar em breve uma novo iPad Air, além de um modelo de headphone da marca e um aparelho HomePod reduzido, que deve acirrar a competição com dispositivo do Google e da Amazon.

O famoso leaker Jon Prosser chegou a indicar que a Apple iria lançar o novo iPad e novos smartwatches por meio de um comunicado à imprensa nesta terça-feira (8), e que o iPhone 12 seria lançado somente em outubro.

