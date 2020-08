Os números são impressionantes: 1 milhão de ações da Amazon.com vendidas por mais de US$ 3,1 bilhões. E ainda assim para o vendedor, Jeff Bezos, fundador e CEO da empresa, quase não há impacto em sua participação na gigante de comércio eletrônico.

A operação, divulgada quarta-feira na SEC, a comissão de valores mobiliários dos EUA, se soma à venda de US$ 4,1 bilhões no início deste ano. Os recursos são uma fração da valorização das participações de Bezos neste ano, quando a pandemia de Covid-19 obrigou pessoas a ficarem em casa e impulsionou a demanda pelos serviços de vendas on-line da Amazon.

54 milhões de ações

Para Bezos, de 56 anos, 2020 reverteu a relativa parcimônia do bilionário ao reduzir sua participação na Amazon ao longo dos anos. Bezos ainda possui mais de 54 milhões de ações, e sua fortuna soma US$ 189,8 bilhões, de acordo com o Índice de Bilionários Bloomberg.

Seu patrimônio líquido aumentou US$ 74,9 bilhões desde janeiro, enquanto as ações subiram 73% no período.

Desigualdade de renda

Os ganhos espetaculares de Bezos e de outros titãs do setor colocam as chamadas Big Tech sob escrutínio cada vez maior. Bezos participou de audiência no Congresso dos EUA no mês passado, juntamente com os CEOs do Facebook, Apple e Alphabet (controladora do Google), quando todos foram duramente questionados por suas práticas anticoncorrência.

O aumento da fortuna do dono da Amazon também destaca o aumento da desigualdade de renda no momento em que a economia dos EUA mergulha em sua pior recessão desde a Grande Depressão.

Impacto do divórcio

O maior impacto na fortuna de Bezos foi seu divórcio no ano passado. A ex-esposa MacKenzie Scott recebeu participação de 4% na Amazon como parte da separação. Agora, com fortuna de US$ 61,6 bilhões, ela é a 13ª pessoa mais rica do mundo.

MacKenzie, de 50 anos, recentemente doou cerca de US$ 1,7 bilhão para várias causas, incluindo igualdade racial, mudança climática e saúde pública.

Ricos se valorizam mais

Muitas das pessoas mais ricas do mundo ficaram mais ricas em 2020. O patrimônio líquido de Elon Musk, da Tesla, mais do que dobrou, para U$ 70 bilhões; Mukesh Ambani, da Reliance Industries, ganhou US$ 21 bilhões e agora acumula US$ 80 bilhões; e Mark Zuckerberg, do Facebook, agora vale US$ 94,5 bilhões, depois de ganhar US$ 16 bilhões.

Mas Bezos está muito à frente do grupo. Ele é US$ 70 bilhões mais rico do que o cofundador da Microsoft, Bill Gates, o segundo homem mais rico do mundo. Bezos agora está perto de outro recorde: uma fortuna superior a US$ 200 bilhões. As informações são da agência Bloomberg.