Mundo Biden aumenta recompensa pela captura de Maduro; Estados Unidos e Reino Unido ampliam sanções contra a Venezuela

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2025

Maduro assumiu seu terceiro mandato presidencial nessa sexta-feira (10). (Foto: Reprodução)

Os governos dos Estados Unidos e do Reino Unido ampliaram nessa sexta-feira (10) a pressão e aplicaram novas sanções contra a ditadura de Nicolás Maduro na Venezuela, mesmo dia em que o líder chavista assumiu seu terceiro mandato presidencial. Enquanto os americanos incluíram oito lideranças do regime na sua lista de congelamento de ativos e proibição de viagens, os britânicos anunciaram sanções contra 15 funcionários de alto escalão do regime venezuelano, o qual chamou de “fraudulento”.

O governo do presidente Joe Biden também aumentou a recompensa pela captura de Maduro e do homem forte do chavismo Diosdado Cabello, ambos acusados de narcotráfico. Entre os alvos do Departamento do Tesouro americano estão o presidente da petrolífera PDVSA, o ministro dos Transportes e o chefe da Conviasa, a companhia aérea estatal.

Segundo um funcionário do Departamento do Tesouro que pediu para não se identificar por não estar autorizado a discutir amplamente as medidas, a recompensa pela captura de Maduro e Cabello saiu de US$ 15 milhões para US$ 25 milhões. Os dois são acusados pelo governo americano de narcoterrosimo. O Departamento de Estado também anunciou que continua vigente a denúncia contra o mandatário por envolvimento em operações para levar cocaína ao mercado dos EUA.

Mais sanções

Os EUA também impuseram sanções a oito altos funcionários venezuelanos, que “permitem a repressão” e a “subversão da democracia”, incluindo o presidente da petrolífera PDVSA, Héctor Andrés Obregón, e o ministro dos Transportes e o chefe da Conviasa, a companhia aérea estatal, Ramón Celestino Velásquez, informou o Departamento do Tesouro. Foram sancionados porque “permitem a repressão de Nicolás Maduro e a subversão da democracia na Venezuela”, acrescentou. Autoridades americanas em uma entrevista coletiva por telefone qualificaram ainda a posse desta sexta como uma “farsa”.

Apesar disso, os EUA mantiveram as licenças para a exploração de petróleo por empresas americanas na Venezuela. Em 2024, as exportações de petróleo venezuelano cresceram 10,5%. A produção também aumentou e hoje está na ordem de 914 mil barris por dia, cerca de 50% a mais da mínima histórica de 2020, no auge das sanções. Os EUA são hoje o segundo principal comprador do petróleo venezuelano.

Ao mesmo tempo, a proteção migratória que concede residência e autorizações de trabalho aos venezuelanos nos Estados Unidos foi estendida por 18 meses.

Já o Ministério das Relações Exteriores britânico direcionou as punições contra funcionários de alto escalão do regime chavista. “A reivindicação do poder por parte de Nicolás Maduro é fraudulenta. O resultado das eleições de julho não foi livre nem justo e seu regime não representa a vontade do povo venezuelano”, afirmou o ministério em comunicado. (Estadão Conteúdo)

