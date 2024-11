Mundo Biden confirma presença em cúpula do G20 no Brasil

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2024

Biden e Lula podem se encontrar na Amazônia. Foto: Ricardo Stuckert/PR Biden e Lula podem se encontrar na Amazônia. (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, confirmou presença na cúpula do G20 que será realizada no Brasil nos dias 18 e 19 de novembro no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada nesta quinta-feira pela Casa Branca. Biden, que deixa a Presidência norte-americana em janeiro para a volta do republicano Donald Trump, também viajará para a cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), no Peru, também este mês.

“Ele planeja comparecer a ambas as cúpulas”, afirmou a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre.

Segundo a agência Reuters publicou em meados de outubro, Biden poderia incluir, na viagem ao Brasil, uma parada na Amazônia, em Manaus ou Belém, onde se encontraria com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A reunião entre os dois e a visita de Biden à Amazônia, no entanto, não estão confirmadas.

Em setembro, logo depois de discursar na abertura da 79ª Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas), em Nova York (EUA), Lula conversou brevemente com Biden. Questionado por jornalistas sobre o conteúdo da conversa, Lula disse: “Vamos ver se o Biden vai para a Amazônia”, o que indica que o governante convidou o democrata para conhecer o bioma quando for ao Brasil em novembro, para a reunião do G20.

G20

O Grupo dos 20, conhecido como G20, é na verdade uma organização que reúne ministros da Economia e presidentes dos Banco Centrais de 19 países e da União Europeia. Juntas, essas nações representam cerca de 80% de toda a economia global. Na edição deste ano, os chefes de Estado farão o encontro anual do grupo no Museu de Arte Moderna do Rio (MAM), no Flamengo, Zona Sul do Rio de Janeiro, onde são aguardadas 55 delegações, de 40 países e de 15 organismos internacionais.

O G20 foi criado em 1999, após uma série de crise econômicas mundiais. A ideia era reunir os líderes para discutir os desafios econômicos, políticos e de saúde. Naquele momento, falava-se muito em globalização e na importância de uma certa proximidade para poder resolver problemas. O G20 é, na verdade, uma criação do G7, o grupo de países democráticos e industrializados.

Os membros do G20 são os seguintes países:

– África do Sul;

– Alemanha;

– Arábia Saudita;

– Argentina;

– Austrália;

– Brasil;

– Canadá;

– China;

– Coreia do Sul;

– Estados Unidos;

– França;

– Índia;

– Indonésia;

– Itália;

– Japão;

– México;

– Reino Unido;

– Rússia;

– Turquia;

– União Africana;

– União Europeia.

Biden confirma presença em cúpula do G20 no Brasil

