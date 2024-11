Mundo 2024 pode ser o ano mais quente já registrado, aponta estudo

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2024

De acordo com o estudo, o mês passado foi o segundo outubro mais quente já registrado. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil De acordo com o estudo, o mês passado foi o segundo outubro mais quente já registrado. (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil) Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

O ano de 2024 pode ser o mais quente já registrado, com a temperatura média global superando, pela primeira vez, 1,5°C em relação aos níveis pré-industriais (entre os anos 1850 e 1900). É o que aponta um relatório divulgado, nesta quinta-feira (7), pelo Observatório Europeu Copernicus, que monitora mudanças climáticas globais.

“A anomalia média da temperatura para o resto de 2024 teria de cair para quase zero para que 2024 não fosse o ano mais quente”, ressaltou o boletim.

De acordo com o relatório, a temperatura média global nos últimos 12 meses (novembro de 2023 a outubro de 2024) foi 0,74 acima da média de 1991-2020, com uma estimativa de 1,62 °C acima da média pré-industrial, ou seja, anterior ao uso massivo de combustíveis fósseis. De acordo com o Observatório, o mês passado foi o segundo outubro mais quente já registrado, com uma temperatura média de 15,25°C, 1,65°C sendo superado por 2023.

A diretora adjunta do Copernicus Climate Change Service (C3S), Samantha Burgess, aponta que esses resultados devem “aumentar a ambição para a próxima Conferência sobre Mudanças Climáticas, a COP29”. O evento será realizado no Azerbaijão, a partir da próxima segunda-feira (11).

Efeitos do calor

Um levantamento publicado na revista Nature, com a participação de integrantes da Universidade de São Paulo (USP) e Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), mostrou que as as temperaturas extremas, tanto o o frio quanto o calor, foram responsáveis por quase 6% das mortes em cidades da América Latina.

Dentre os efeitos nocivos do calor extremo para saúde estão a maior propensão para:

– Desidratação;

– Problemas respiratórios;

– Problemas de pele (pela exposição ao sol);

– Ataques cardíacos e arritmias para pessoas com condições cardíacas pré-existentes, como hipertensão arterial, doença coronariana, e insuficiência cardíaca, uma vez que o corpo precisa trabalhar mais para manter a temperatura corporal sob controle, ressalta o cardiologista Marcelo Franken, gerente de Cardiologia do Hospital Israelita Albert Einstein e diretor da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo (Socesp).

A recomendação, segundo o especialista, é manter-se hidratado, evitar a exposição direta ao sol e optar por ambientes ventilados em dias de calor extremo. A transmissão e proliferação de doenças bacterianas e virais são mais comuns durante períodos com baixa umidade. Veja as orientações para prevenir:

– Lavar as mãos;

– Evitar tossir em público e sempre proteger a boca ao tossir;

– Boa alimentação;

– Lavagem nasal.

“O ar seco diminui a produção do muco nasal. Com a lavagem, removemos secreção, melhoramos o ressecamento, sem deixar a mucosa despreparada e desprotegida para a entrada do vírus invasor”, explica a otorrinolaringologista Juliana Cola Carvalho. As informações são do portal de notícias SBT News.

