Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2024

Evento vai reunir principais líderes mundiais no Rio de Janeiro. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Nos dias 18 e 19 de novembro, a Cúpula de Líderes do G20 vai reunir no Rio de Janeiro os chefes de Estado ou de governo dos países membros e convidados do grupo. Entre os nomes que confirmaram presença na cerimônia, estão Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos, e Xi Jinping, presidente da China.

O presidente da Argentina, Javier Milei, e o da França, Emmanuel Macron, também estarão presentes. Macron, inclusive, ficará hospedado no mesmo hotel que Lula em Copacabana.

Outros presidentes confirmados são: a recém-empossada Claudia Sheinbaum (México), Cyril Ramaphosa (África do Sul), Recep Erdoğan (Turquia); além do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e do chanceler alemão, Olaf Scholz.

Uma das ausências será a do presidente russo Vladimir Putin, alvo de um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional, por crimes cometidos na guerra da Ucrânia. O governo brasileiro ainda não sabe quem será o representante da Rússia.

O negociador-chefe do Brasil para o G20, o embaixador Mauricio Lyrio, informou que não houve convite à Ucrânia, pois a negociação de paz não é tema da cúpula do bloco. O presidente Volodimir Zelenski havia pedido para ser convidado.

Países confirmados

Outros membros fixos do G20 que estarão presentes:

• Arábia Saudita: Salman bin Abdulaziz Al Saud

• Austrália: Anthony Albanese

• Canadá: Justin Trudeau

• Coreia do Sul: Yoon Suk-yeol

• Indonésia: Joko Widodo

• Itália: Giorgia Meloni

• Japão: Fumio Kishida

• Reino Unido: Rishi Sunak

• União Africana: Téte António

• União Europeia: Ursula von der Leyen

Convidados

A presidência brasileira terá ainda oito países convidados:

• Angola: João Lourenço

• Egito: Abdul Fatah Khalil Al-Sisi

• Nigéria: Bola Tinubu

• Espanha: Pedro Sánchez

• Portugal: Marcelo Rebelo de Sousa

• Noruega: Jonas Gahr Støre

• Emirados Árabes Unidos: Mohammed bin Zayed Al Nahyan

• Singapura: Tharman Shanmugaratnam

Presidência do bloco

A Cúpula do G20 no Brasil será o ápice da agenda de trabalho do Brasil à frente da presidência do bloco.

O G20 reúne as 19 maiores economias do mundo, além da União Europeia e, a partir do ano passado, a União Africana. O grupo responde por cerca de 85% do PIB mundial, 75% do comércio internacional e dois terços da população mundial.

A presidência do G-20, inédita para o Brasil, é considerada o ponto alto da agenda internacional de Lula e o evento mais importante para a posição internacional do país. O Brasil assume o comando do grupo da Índia, e passará para a África do Sul em dezembro de 2024.

