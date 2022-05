Depois de anunciar suspensão de acordo, Elon Musk diz que está comprometido com a compra do Twitter

No fim de abril, Musk anunciou um acordo para comprar a rede social por US$ 44 bilhões. (Foto: Reprodução)

O bilionário Elon Musk afirmou, nesta sexta-feira (13), que o acordo para a compra do Twitter está “temporariamente suspenso”. Segundo ele, detalhes sobre contas falsas e spams ainda estão em discussão. Depois, no entanto, o empresário disse que está comprometido com a compra da rede social.

“O acordo [para a compra] do Twitter está temporariamente suspenso por pendências em detalhes que sustentam que contas falsas, de fato, representam menos de 5% dos usuários”, afirmou o homem mais rico do mundo nas redes sociais. Pouco tempo depois, ele publicou: “Ainda comprometido com a compra”.

A rede social estimou, no início deste mês, que contas falsas ou de spams representam menos de 5% dos seus usuários ativos diários monetizáveis durante o primeiro trimestre.