Por Redação O Sul | 6 de abril de 2023

Beto Sicupira, Jorge Paulo Lemann e Marcel Telles estão na lista dos cinco mais ricos do Brasil. (Foto: Divulgação)

Mais de 50 brasileiros integram a lista anual dos mais ricos do mundo da Forbes. Entre os cinco homens mais ricos do País, Jorge Paulo Lemann, sócio-fundador da 3G Capital Partners, lidera a lista, com uma fortuna de mais de US$ 15 bilhões. Além dele, outros três acionistas da companhia estão no topo do ranking de bilionários, assim como o cofundador do Facebook.

Veja abaixo os cinco homens mais ricos do Brasil de acordo com a Forbes, sua posição no ranking mundial e sua fortuna aproximada.

1. Jorge Paulo Lemann e família, na 108ª posição: US$ 15,8 bilhões;

2. Marcel Herrmann Telles, na 165ª posição: US$ 10,6 bilhões;

3. Eduardo Saverin, na 171ª posição: US$ 10,2 bilhões;

4. Carlos Alberto Sicupira e família, na 232ª posição: US$ 8,6 bilhões;

5. Alexandre Behring, na 511ª posição: US$ 5,2 bilhões;

Lemann

O empresário Jorge Paulo Lemann se mantém como um dos mais ricos do Brasil mesmo após perdas recentes com o caso Americanas. Ele é um dos principais sócios da empresa de investimentos 3G Capital Partners, que aplica recursos na varejista e em outras empresas.

Lemann e seus sócios Telles e Sicupira também possuem participações na Restaurant Brands International, controladora do Burger King e da rede canadense de cafés Tim Hortons.

Clube de milionários

A 3G Capital reúne quatro dos homens mais ricos do Brasil. O segundo homem mais rico é Marcel Herrmann Telles, sócio de Lemann e Carlos Alberto Sicupira. A maior parcela da fortuna deste último vem de suas ações na cervejaria AB InBev, com cerca de 3% de participação, segundo a Forbes.

Alexandre Behring é mais um sócio da 3G Capital, ao lado de Lemann, Telles e Sicupira, listado entre os maiores bilionários brasileiros. Ele preside a Kraft Heinz e é co-presidente da Restaurant Brands International, controladora do Burger King e da cadeia de café canadense Tim Hortons. As empresas contam com a 3G capital como uma de suas principais acionistas.

Facebook

Na lista dos mais ricos do país, Eduardo Saverin é conhecido por ser um dos cofundadores do Facebook, junto com Mark Zuckerberg, a quem conheceu enquanto estava na faculdade.

Saverin nasceu em 1982 na cidade de São Paulo, mas foi criado nos Estados Unidos. Ele se formou em economia em Harvard, onde conheceu Zuckerberg. Sua fortuna veio de uma participação minoritária do Facebook, que viria a crescer anos mais tarde.

Ranking da Forbes

1.Vicky Safra e família (Banco Safra): US$ 16,7 bilhões

2.Jorge Paulo Lemann e família (3G Capital): US$ 15,8 bilhões

3.Marcel Herrmann Telles (3G Capital): US$ 10,6 bilhões

4.Eduardo Saverin (Facebook): US$ 10,2 bilhões

5.Carlos Alberto Sicupira e família (3G Capital): US$ 8,6 bilhões

6.Alexandre Behring (3G Capital): US$ 5,2 bilhões

7.Andre Esteves (BTG Pactual): US$ 4,7 bilhões

8.João Moreira Salles (Itaú): US$ 4,1 bilhões

9.Walther Moreira Salles Junior (Itaú): US$ 4,1 bilhões

10.Jorge Moll Filho e família (Rede D’Or): US$ 3,9 bilhões

Bilionários da Forbes: de onde vem a fortuna dos homens mais ricos do Brasil

2023-04-06