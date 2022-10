Acontece Biscoitos Zezé e Dunga se unem na campanha “Fome de Hexa”

Por Redação O Sul | 20 de outubro de 2022

A empresa também é parceira do projeto de Dunga, o “Seleção do Bem”. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Nesta quinta-feira (20), o eterno capitão do tetra brasileiro, Dunga, esteve na fábrica da Biscoitos Zezé, empresa gaúcha com mais de 50 anos de mercado e um portfólio de cerca de 50 produtos, entre biscoitos doces, salgados, folhados, integrais, entre outros.

O ex-futebolista se une à Zezé para iniciar a campanha “Fome de Hexa” que, ao incentivar a torcida pelo Brasil na Copa do Mundo, busca passar a mensagem de que os brasileiros estão famintos para que o time conquiste o hexa mundial.

Além disso, durante todo o campeonato, ações sociais, atividades de rua e promoções serão desenvolvidas. A empresa é parceira do projeto de Dunga, o “Seleção do Bem”, que organiza e realiza, desde o início da pandemia de coronavírus, mutirões de doação, reformas e voluntariado na capital gaúcha. A iniciativa conta com o apoio de jogadores de diversos times, especialmente do ídolo colorado D’Alessandro.

