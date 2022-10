Acontece Boulevard Encantado é lançado oficialmente em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 20 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











As obras iniciaram no último 26 de setembro e a conclusão é prevista para novembro de 2023 Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Boulevard Encantado, complexo que unirá hotel, centro comercial, áreas de lazer para contemplação, espaço com metaverso, centro de eventos, entretenimento e gastronomia, foi apresentado oficialmente na noite desta quarta-feira (19), em Porto Alegre, no Multiverso do Cais do Porto.

As obras iniciaram no último 26 de setembro e a conclusão é prevista para novembro de 2023, sendo um importante motor econômico e social da região gerando cerca de 400 empregos diretos e indiretos. O investimento é de 50 milhões de reais.

“Temos uma das regiões mais lindas do Estado. O Cristo Protetor merece que o público possa não apenas visitá-lo, mas aproveitar uma estadia prolongada. Merece ser realmente contemplado e apreciado com calma, no tempo que for preciso. E foi pensando nisso que o Boulevard Encantado foi idealizado”, destaca Fábio Vitória, CEO do Boulevard Encantado.

A arquitetura do Boulevard Encantado irá preservar a geografia de montanha do espaço e aproveitar materiais e processos ecologicamente corretos e ligados à colonização da cidade e região.

Inovador, o projeto alia conforto com experiência em frente a Lagoa Garibaldi. Por um lado, terá a parceria do Grupo Laghetto na gestão da hotelaria de seus 100 apartamentos com o Hotel Laghetto Encantado; por outro, contará com um ambiente de metaverso, o Multiverso Experience, projetado exclusivamente para o espaço, que será administrado pelo Multiverso.

Outro diferencial é a integração da região a outros pontos de destaque do Rio Grande do Sul. Estará a apenas uma hora e meia de Porto Alegre e a pouco mais de meia hora do Vale dos Vinhedos.

“Estar à frente deste projeto também é uma grande responsabilidade por tudo que ele representa para a sociedade, pelas oportunidades que ele traz para a população, pelo desenvolvimento econômico e de infraestrutura que ele estimula no Vale do Taquari, pelo fortalecimento do turismo que ele impulsiona no Estado”, finaliza Fábio.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece