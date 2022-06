Mundo Bitcoin cai após banco de criptomoedas congelar saques

Por Redação O Sul | 13 de junho de 2022

O bitcoin caiu ao menor nível em 18 meses, a US$ 23.476. (Foto: Reprodução)

O bitcoin terminou essa segunda-feira (13) em queda depois que o banco de criptomoedas Celsius Network congelou saques e transferências citando condições “extremas”, no mais recente sinal de como a turbulência do mercado financeiro está causando problemas na esfera de ativos digitais.

Ação da Celsius desencadeou uma queda nas criptomoedas, com o valor delas caindo abaixo de US$ 1 trilhão pela primeira vez desde janeiro do ano passado, arrastadas por uma queda de 11% do bitcoin.

Após o anúncio da Celsius, o bitcoin caiu ao menor nível em 18 meses, a US$ 23.476. O ether caiu até 16%, para 1.177 dólares, o menor valor desde janeiro de 2021.

A Celsius Network oferece produtos com juros para clientes que depositam criptomoedas em sua plataforma e, em seguida, empresta os ativos digitais para obter um retorno.

A fintech disse que congelou saques e transferências entre contas, “para estabilizar a liquidez e as operações enquanto tomamos medidas para preservar e proteger os ativos”.

“Estamos tomando essa ação hoje para colocar a Celsius em uma posição melhor para honrar, ao longo do tempo, suas obrigações de saque”, disse a empresa.

O aumento do interesse em empréstimos de criptomoedas levou a preocupações dos reguladores, especialmente nos Estados Unidos, que estão preocupados com as proteções dos investidores e os riscos sistêmicos de produtos de empréstimos não regulados.

As empresas de criptomoedas como a Celsius, que oferecem serviços semelhantes aos de bancos, estão em uma “área cinzenta” da regulamentação, disse Matthew Nyman, do escritório de advocacia CMS. “Elas não estão sujeitos a nenhuma regulamentação clara que exija divulgação” sobre seus ativos.

O presidente-executivo da Celsius, Alex Mashinsky, e a Celsius não responderam imediatamente aos pedidos da Reuters para comentários fora do horário comercial dos Estados Unidos.

A Celsius levantou 750 milhões de dólares em financiamento no final de novembro de investidores, incluindo o segundo maior fundo de pensão do Canadá, Caisse de Dépôt et Placement du Québec. A Celsius foi avaliada na época em 3,25 bilhões de dólares.

Em 17 de maio, a Celsius tinha US$ 11,8 bilhões em ativos, segundo informações do site da companhia, uma queda de mais da metade em relação a outubro, e processou um total de US$ 8,2 bilhões em empréstimos.

Mashinsky foi citado em outubro do ano passado dizendo que a Celsius tinha mais de US$ 25 bilhões em ativos.

O site da empresa, que incentiva os clientes a “ganhar alto. Emprestar baixo”, disse que oferece taxas de juros de até 18,6%.

O banco rival de criptomoedas Nexo disse na segunda-feira que se ofereceu para comprar os ativos pendentes da Celsius.

“Entramos em contato com a Celsius no domingo de manhã para discutir a aquisição de sua carteira de empréstimos garantidos.

Até agora, a Celsius optou por não se envolver”, disse o cofundador da Nexo, Antoni Trenchev.

