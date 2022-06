Justiça do México proíbe touradas na maior arena do mundo

Com a decisão, as portas da Monumental Plaza de Toros da Cidade do México permanecem fechadas. (Foto: Reprodução/Google Maps)

A maior arena de touradas do mundo, na Cidade do México, foi proibida pela Justiça de receber espetáculos. A determinação é do juiz Jonathan Bass, que atendeu a um pedido de uma organização chamada Justiça Justa.

A Justiça Justa argumentou que as touradas violam o direito “a um meio ambiente saudável”. A decisão judicial não é definitiva. De acordo com a ordem do juiz, enquanto não houver uma decisão final, as portas da Monumental Plaza de Toros da Cidade do México permanecem fechadas.