Rio Grande do Sul Fiscais apreendem quase 1,5 tonelada de alimentos impróprios para o consumo na Região Carbonífera do RS

Por Redação O Sul | 14 de junho de 2022

Foto: MP/Divulgação

Fiscais apreenderam quase 1,5 tonelada de alimentos impróprios para o consumo durante uma operação do Programa Segurança Alimentar RS, do MP (Ministério Público), em três mercados em Minas do Leão, na Região Carbonífera do Rio Grande do Sul, na segunda-feira (13).

As principais irregularidades encontradas durante a fiscalização foram produtos sem procedência, com validade vencida ou sem prazo de validade e armazenados de forma inadequada.

Um dos mercados fiscalizados teve a sua padaria totalmente interditada. Outro comercializava pescados irregularmente. Os dois estabelecimentos foram autuados. Os nomes dos mercados não foram divulgados.

Conforme o coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – Segurança Alimentar do MP, Alcindo Luz Bastos da Silva Filho, um dos locais fiscalizados já havia passado por inspeção há dois meses. “A Polícia Civil encontrou carne de cavalo em linguiças e no guisado durante uma operação e, em virtude disso, durante nova vistoria, as carnes sem procedência, apreendidas nesse local, foram enviadas para análise”, afirmou.

Além do MP, participaram da operação representantes da Vigilância Sanitária Municipal de Minas do Leão, do Serviço de Inspeção Municipal, da Secretaria Estadual da Saúde, da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, da Delegacia de Proteção ao Consumidor e da Patrulha Ambiental da Brigada Militar.

