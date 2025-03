Mundo Bitcoin dispara após Trump anunciar nova reserva de criptomoedas nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 4 de março de 2025

Anúncio impulsiona mercado cripto, mas levanta incertezas sobre financiamento da iniciativa.

O Bitcoin abriu a semana com alta de 20% em relação às mínimas vistas na semana anterior, impulsionado por declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a criação de uma reserva estratégica de criptomoedas. Outras moedas digitais, como Ether, XRP, Solana e Cardano, também tiveram fortes valorizações.

Em publicação no Truth Social, Trump afirmou que sua ordem executiva de janeiro sobre ativos digitais prevê a formação de um estoque nacional de criptomoedas, com Bitcoin e Ether no centro dessa reserva. Até então, os detalhes sobre essa medida não haviam sido divulgados.

O anúncio reverteu parte das perdas recentes do Bitcoin, que vinha registrando baixas desde janeiro devido à frustração do mercado com a falta de ações concretas de Trump para flexibilizar a regulamentação do setor.

A criptomoeda saltou de US$ 78.273 na sexta-feira (28) para US$ 91.605 nessa segunda (3). O Ether também subiu 20%, alcançando US$ 2.351. Outras criptomoedas tiveram ganhos expressivos: XRP e Solana avançaram cerca de 30%, enquanto Cardano disparou 60% em relação às mínimas da semana passada.

“Trump acaba de dar o impulso que os traders de criptomoedas estavam esperando”, disse Matt Simpson, analista sênior da City Index à Reuters. “A confiança que havia sido perdida parece ter sido restaurada, e novas máximas podem ser atingidas, a menos que ocorra outra onda de aversão ao risco”, acrescentou.

Chris Weston, chefe de pesquisa da Pepperstone, avalia que o crescimento pode se estender até o primeiro “White House Crypto Summit”, que Trump organiza para a próxima sexta-feira. Ele alerta, no entanto, que a volatilidade em outros mercados pode impactar o sentimento dos investidores.

Desafios

Apesar do otimismo momentâneo, a criptomoeda perdeu mais de 17% em fevereiro, registrando sua pior queda mensal desde junho de 2022, e já desvalorizou um terço do seu preço desde que atingiu US$ 105 mil no início de janeiro.

O entusiasmo do mercado cripto com a volta de Trump ao poder se baseia na expectativa de que o republicano reduza a repressão regulatória imposta pelo governo Biden e incentive investimentos institucionais no setor. Contudo, até agora, poucas medidas concretas foram anunciadas.

Para Kathleen Brooks, diretora de pesquisa da XTB, há uma ironia no atual cenário: “Uma moeda projetada para ser descentralizada e independente do governo agora depende dos EUA para definir seu futuro.” Segundo ela, o nível de US$ 100.000 segue como uma meta psicológica para o Bitcoin.

O analista Tony Sycamore, da IG, também aponta incertezas sobre a implementação da reserva estratégica. O financiamento para as compras de criptomoedas pode vir de contribuintes americanos ou de ativos apreendidos em operações policiais. “Se for o segundo caso, o impacto no mercado será limitado, já que não se trata de novas aquisições, mas apenas de uma redistribuição de ativos”, explicou.

Agora, o mercado aguarda mais detalhes sobre a política cripto de Trump e o possível impacto do White House Crypto Summit nas cotações.

