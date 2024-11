Economia Black Friday e Natal movimentam o comércio de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 1 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Para ambas as datas, a pretensão de gastos dos consumidores é acima de R$ 1 mil Foto: Reprodução Para ambas as datas, a pretensão de gastos dos consumidores é acima de R$ 1 mil. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O setor de moda e acessórios deve impulsionar as vendas no comércio de Porto Alegre no fim deste ano. Para a Black Friday, em 29 de novembro, o segmento conta com interesse de compra de 26,4% dos consumidores. Em 2023, esse índice era de 19,2%.

Já no Natal, o percentual é ainda maior para o vestuário, com interesse de 51,4% dos consumidores. Os dados constam em uma pesquisa realizada pela CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) Porto Alegre.

Para ambas as datas, a pretensão de gastos dos consumidores é acima de R$ 1 mil. Seja em compras para si mesmo ou para presentear amigos e familiares, a expectativa é de que 27,4% dos consumidores invistam acima desse valor no Natal, enquanto 25,4% pretendem gastar entre R$ 500 e R$ 1 mil. Na Black Friday, a predisposição para gastos acima de R$ 1 mil fica por conta de 46,5% dos consumidores, enquanto 21,3% gastarão entre R$ 500 e R$ 1 mil.

Conforme o presidente da CDL Porto Alegre, Irio Piva, Black Friday e Natal se unem para trazer um dos melhores momentos do ano para os lojistas. “O Natal é a data mais forte do ano para o comércio. Já a Black Friday se converteu em um movimento que vem ganhando força nos últimos anos, com um dos maiores tíquetes médios de todas as ações. A promoção mundial é o momento que as pessoas utilizam para comprar aqueles produtos que estavam esperando, exatamente para aproveitar os descontos, pois eles se tornam mais significativos em relação ao valor do produto”, declarou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/black-friday-e-natal-movimentam-o-comercio-de-porto-alegre/

Black Friday e Natal movimentam o comércio de Porto Alegre

2024-11-01