Porto Alegre Dmae retoma leitura do consumo de água nos hidrômetros em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 1 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Leitura não era feita desde a enchente de maio Foto: Luciano Lanes/PMPA Leitura não era feita desde a enchente de maio. (Foto: Luciano Lanes/DMAE) Foto: Luciano Lanes/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) retomou nesta sexta-feira (1º) a leitura do consumo de água nos hidrômetros de Porto Alegre. Desde maio, quando houve a enchente, as contas de água eram emitidas com base em regras definidas em um acordo do órgão com o MP (Ministério Público) do Rio Grande do Sul.

Equipes da empresa Atlantis Saneamento voltaram a percorrer toda a cidade, vestindo uniforme e portando crachás de identificação. As equipes foram dividas em 19 grupos, que cumprirão cronograma mensal nas áreas onde há rede formal de abastecimento.

“O acordo com o MP foi muito importante para a recuperação da Capital, pois garantimos auxílio a famílias cadastradas em benefícios sociais, residentes nas áreas alagadas ou que tiveram desabastecimento prolongado. A retomada da leitura, contudo, reforça a segurança de que a população paga um valor justo sobre o que consome”, afirmou o diretor-geral do Dmae, Mauricio Loss.

O departamento solicita que a população permita o acesso dos colaboradores aos hidrômetros, que podem estar dentro do pátio. Em caso de dúvidas, basta enviar e-mail para dmae@dmae.prefpoa.com.br com breve relato da demanda, uma conta anexada e a foto do relógio. O tempo médio de resposta é de 15 dias.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/dmae-retoma-leitura-do-consumo-de-agua-nos-hidrometros-em-porto-alegre/

Dmae retoma leitura do consumo de água nos hidrômetros em Porto Alegre

2024-11-01