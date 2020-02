Dicas de O Sul Bloco Bah, Guri! estreia em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2020

A proposta do bloco é reunir família e amigos para brincar o carnaval Foto: Reprodução A proposta do bloco é reunir família e amigos para brincar o carnaval. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Neste carnaval o site Bah, Guri!, no ar desde 2014, sai do digital e se transforma em bloco. Vinícius Mitto receberá convidados e o já fiel público carnavalesco da Cidade Baixa, em Porto Alegre, no sábado, dia 22 de fevereiro, das 19h às 21h, na Praça Garibaldi, em Porto Alegre.

A proposta do bloco é reunir família e amigos para brincar o carnaval, um final de tarde no clima das tradicionais comemorações de salão, só que a céu aberto e com entrada franca. A programação inicia com a flautista Ana Carolina Bueno que apresentará, entre outras músicas, a primeira marchinha brasileira, Ô Abre Alas, de Chiquinha Gonzaga.

Na sequência, o DJ Roger Dreissig segue comandando a folia com os sucessos do carnaval de todos os tempos. O Bloco Bah, Guri! é uma realização do site homônimo e tem apoio da DuJour Comunicação.

