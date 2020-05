Brasil Bloco Brasileiro da União de Parlamentares Sul Americanos e do Mercosul-UPM tem novo presidente.

Por Flavio Pereira | 20 de Maio de 2020

Reunião por vídeoconferência empossou Deputado Belarmino Lins na presidência do Bloco Brasileiro da UPM. Foto: Reprodução vídeo Foto: Reprodução vídeo

O diretor de articulação da União de Parlamentares Sul Americanos e do Mercosul-UPM Flavio Montero informou a esta coluna, a posse nesta quarta-feira do novo presidente do Bloco Brasileiro da entidade. A diretoria do Bloco Brasileiro realizou encontro por vídeo conferência, para confirmar a posse do Deputado Belarmino Lins, do Amazonas, Vice Presidente. Ele assume a presidência da entidade diante da renúncia do então Presidente, Deputado Léo Barbosa, do Tocantins, que é pré candidato a Prefeitura de Palmas.

O Deputado Kennedy Nunes, de Santa Catarina, Presidente do Conselho Deliberativo, comandou a reunião que, além de acatar a renúncia e empossar o substituto na forma do Estatuto da entidade, serviu para apreciar as atividades que o Bloco tem participado, através de vídeo conferências, como também programar futuras atividades.

O Deputado Belarmino Lins assume pela segunda vez a Presidência do Bloco Brasileiro da UPM.

Participaram também da vídeoconferência, os Deputados Edson Brum(RS), Neodi Saretta (SC) , Deputada Zilá Breintenbach (RS), Miranda Guimarães, Marcos Hansen, Willian Brasil, Camila Carneiro, Aldo Miranda e Flavio Monteiro.

