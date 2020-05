O dólar fechou em queda nesta quarta-feira (20), em dia de apetite por risco moderado no exterior, mas com a cautela permanecendo no mercado doméstico diante das preocupações sobre os impactos econômicos da pandemia. A moeda norte-americana terminou o dia em baixa de 1,20%, a R$ 5,6875 – abaixo de R$ 5,70 pela primeira vez desde 5 de maio.